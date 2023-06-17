Мезенцев указал, когда медиахолдинг России и Белоруссии даст результат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Работа над созданием совместного медиахолдинга России и Белоруссии идет, задача поставлена и уже в 2023 году могут быть первые результаты, заявил РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Мы сверяем позиции, работа идет, задача такая поставлена. Полагаю, что мы вас в этом году проинформируем", - сказал Мезенцев на форуме в Петербурге. Он отметил, что при создании холдинга России и Белоруссии нужно быть едиными в понимании его задач. "Нам нужно добиться практики большего информирования о том, как мы живем, что удается, как работают форматы Союзного государства, что успешно в системе отношений регион – регион, город-побратим, бизнес-объединений", - добавил он. Кроме того, Мезенцев отметил, что видит серьезный потенциал во взаимодействии региональных парламентариев. "Я убежден, что этому вновь уделят особое внимание на Форуме регионов в Уфе, который всегда успешно организован под руководством глав верхних палат парламента России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой", - заключил госсекретарь Союзного государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Работа над созданием совместного медиахолдинга России и Белоруссии идет, задача поставлена и уже в 2023 году могут быть первые результаты, заявил РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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"Мы сверяем позиции, работа идет, задача такая поставлена. Полагаю, что мы вас в этом году проинформируем", - сказал Мезенцев на форуме в Петербурге.
Он отметил, что при создании холдинга России и Белоруссии нужно быть едиными в понимании его задач.
"Нам нужно добиться практики большего информирования о том, как мы живем, что удается, как работают форматы Союзного государства, что успешно в системе отношений регион – регион, город-побратим, бизнес-объединений", - добавил он.
Кроме того, Мезенцев отметил, что видит серьезный потенциал во взаимодействии региональных парламентариев.
"Я убежден, что этому вновь уделят особое внимание на Форуме регионов в Уфе, который всегда успешно организован под руководством глав верхних палат парламента России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой", - заключил госсекретарь Союзного государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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