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Мезенцев указал, когда медиахолдинг России и Белоруссии даст результат

Мезенцев указал, когда медиахолдинг России и Белоруссии даст результат - РИА Новости, 17.06.2023

Мезенцев указал, когда медиахолдинг России и Белоруссии даст результат

Работа над созданием совместного медиахолдинга России и Белоруссии идет, задача поставлена и уже в 2023 году могут быть первые результаты, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:10

2023-06-17T07:10

2023-06-17T07:10

пмэф-2023

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белоруссия

дмитрий мезенцев

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Работа над созданием совместного медиахолдинга России и Белоруссии идет, задача поставлена и уже в 2023 году могут быть первые результаты, заявил РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Мы сверяем позиции, работа идет, задача такая поставлена. Полагаю, что мы вас в этом году проинформируем", - сказал Мезенцев на форуме в Петербурге. Он отметил, что при создании холдинга России и Белоруссии нужно быть едиными в понимании его задач. "Нам нужно добиться практики большего информирования о том, как мы живем, что удается, как работают форматы Союзного государства, что успешно в системе отношений регион – регион, город-побратим, бизнес-объединений", - добавил он. Кроме того, Мезенцев отметил, что видит серьезный потенциал во взаимодействии региональных парламентариев. "Я убежден, что этому вновь уделят особое внимание на Форуме регионов в Уфе, который всегда успешно организован под руководством глав верхних палат парламента России и Белоруссии Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой", - заключил госсекретарь Союзного государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, санкт-петербург, общество