https://ria.ru/20230617/lada-1878891479.html
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года - РИА Новости, 17.06.2023
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года
Старт продаж автомобилей Lada X-Cross 5, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:24
2023-06-17T15:24
2023-06-17T15:26
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
lada vesta
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Старт продаж автомобилей Lada X-Cross 5, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Старт продаж LADA X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 года", - отметили в министерстве.Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
https://ria.ru/20230617/lada-1878882519.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta, санкт-петербург
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Lada Vesta, Санкт-Петербург
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года
Минпромторг: старт продаж LADA X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года