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Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года - РИА Новости, 17.06.2023
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15:24 17.06.2023 (обновлено: 15:26 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/lada-1878891479.html
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года - РИА Новости, 17.06.2023
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года
Старт продаж автомобилей Lada X-Cross 5, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:24
2023-06-17T15:26
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
lada vesta
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Старт продаж автомобилей Lada X-Cross 5, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Старт продаж LADA X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 года", - отметили в министерстве.Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
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россия
санкт-петербург
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Екатерина Зайцева
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", lada vesta, санкт-петербург
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Lada Vesta, Санкт-Петербург
Продажи LADA X-Cross 5 начнутся в третьем квартале 2023 года

Минпромторг: старт продаж LADA X-Cross 5 запланирован на третий квартал 2023 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Старт продаж автомобилей Lada X-Cross 5, производство которых было сегодня запущено на бывшем заводе Nissan в Петербурге, запланирован на третий квартал 2023 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Старт продаж LADA X-cross 5 запланирован на III квартал 2023 года", - отметили в министерстве.
Lada X-Cross 5 - переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.
В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Вчера, 14:34
 
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Lada VestaСанкт-Петербург
 
 
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