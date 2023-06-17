https://ria.ru/20230617/lada-1878882519.html
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5: машина достойная и удобная в управлении, рассказал он журналистам. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:34
2023-06-17T14:34
2023-06-17T14:34
авто
санкт-петербург
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5: машина достойная и удобная в управлении, рассказал он журналистам. Производство новинки стартовало сегодня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточное приемистая в соответствии с классом машины. Поэтому рекомендую нашим потребителям", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20230616/lada-1878625820.html
санкт-петербург
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Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
2023-06-17T14:34
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, санкт-петербург, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5
Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5 и назвал ее достойной и удобной в управлении