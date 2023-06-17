Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5

Новенькую Lada X-Cross 5 показали потенциальным покупателям на главном деловом событии года — Петербургском экономическом форуме.
Новенькую Lada X-Cross 5 показали потенциальным покупателям на главном деловом событии года — Петербургском экономическом форуме.
Производить машину АвтоВАЗ намерен вместе с китайским партнером, но с каким именно, пока держит в секрете.
Производить машину АвтоВАЗ намерен вместе с китайским партнером, но с каким именно, пока держит в секрете.
Собирать новую "Ладу" планируют в Петербурге на бывшем заводе Nissan.
Собирать новую "Ладу" планируют в Петербурге на бывшем заводе Nissan.
Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов на презентации Lada X-Cross.
Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов на презентации Lada X-Cross.
Название X-Cross автомобиль получил за характеристики повышенной проходимости.
Название X-Cross автомобиль получил за характеристики повышенной проходимости.
"Там клиренс выше, чем у обычного седана, естественно, там определенная будет доводка подвески под наши российские условия, и, соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан", — объяснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
"Там клиренс выше, чем у обычного седана, естественно, там определенная будет доводка подвески под наши российские условия, и, соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан", — объяснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.
Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день марка выпускает модели четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.
На сегодняшний день марка выпускает модели четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.