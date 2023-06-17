https://ria.ru/20230617/lada-1878672174.html

Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5

Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023

Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ запустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой с конвейера сойдет модель, представленная широкой публике всего несколько дней... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:00

2023-06-17T11:00

2023-06-17T15:28

фото

пмэф-2023

lada

автоваз

автомобили

санкт-петербург

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878662868_0:221:3093:1962_1920x0_80_0_0_0b85705a85a8841642928810bbfe4cca.jpg

АвтоВАЗ запустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой с конвейера сойдет модель, представленная широкой публике всего несколько дней назад. Lada X-Cross 5 — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, lada, автоваз, автомобили, санкт-петербург, пмэф, авто