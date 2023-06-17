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Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:00 17.06.2023 (обновлено: 15:28 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/lada-1878672174.html
Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5
Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023
Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5
АвтоВАЗ запустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой с конвейера сойдет модель, представленная широкой публике всего несколько дней... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:00
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пмэф-2023
lada
автоваз
автомобили
санкт-петербург
пмэф
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АвтоВАЗ запустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой с конвейера сойдет модель, представленная широкой публике всего несколько дней назад. Lada X-Cross 5 — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, ПМЭФ-2023, Lada, АвтоВАЗ, Автомобили, Санкт-Петербург, ПМЭФ, Авто

Новинка, которая вам понравится: Lada X-Cross 5

Читать ria.ru в
АвтоВАЗ запустил производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой с конвейера сойдет модель, представленная широкой публике всего несколько дней назад. Lada X-Cross 5 — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новенькую Lada X-Cross 5 показали потенциальным покупателям на главном деловом событии года — Петербургском экономическом форуме.

Автомобиль Lada X-Cross на стенде Санкт-Петербурга

Новенькую Lada X-Cross 5 показали потенциальным покупателям на главном деловом событии года — Петербургском экономическом форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Производить машину АвтоВАЗ намерен вместе с китайским партнером, но с каким именно, пока держит в секрете.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Производить машину АвтоВАЗ намерен вместе с китайским партнером, но с каким именно, пока держит в секрете.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 9
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Собирать новую "Ладу" планируют в Петербурге на бывшем заводе Nissan.

Салон автомобиля Lada X-Cross 5 на стенде Санкт-Петербурга

Собирать новую "Ладу" планируют в Петербурге на бывшем заводе Nissan.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов на презентации Lada X-Cross.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на выставке, где представлен Автомобиль Lada X-Cross, в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов на презентации Lada X-Cross.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 9
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Название X-Cross автомобиль получил за характеристики повышенной проходимости.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Название X-Cross автомобиль получил за характеристики повышенной проходимости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 9
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"Там клиренс выше, чем у обычного седана, естественно, там определенная будет доводка подвески под наши российские условия, и, соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан", — объяснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

"Там клиренс выше, чем у обычного седана, естественно, там определенная будет доводка подвески под наши российские условия, и, соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан", — объяснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 9
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Автомобиль Lada X-Cross в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде Санкт-Петербурга

Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На сегодняшний день марка выпускает модели четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Автомобиль Lada X-Cross на стенде Санкт-Петербурга

На сегодняшний день марка выпускает модели четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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