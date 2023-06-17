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Депутат Аксаков назвал возможную сумму кредитов на приоритетные проекты

Депутат Аксаков назвал возможную сумму кредитов на приоритетные проекты - РИА Новости, 17.06.2023

Депутат Аксаков назвал возможную сумму кредитов на приоритетные проекты

Российские банки, которые будут пользоваться регуляторными послаблениями ЦБ при кредитовании приоритетных для экономики проектов, за год могут выдать на них 2-3 РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T04:05

2023-06-17T04:05

2023-06-17T04:05

пмэф-2023

экономика

россия

анатолий аксаков

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские банки, которые будут пользоваться регуляторными послаблениями ЦБ при кредитовании приоритетных для экономики проектов, за год могут выдать на них 2-3 триллиона рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Правительство РФ весной утвердило перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики. Как отметила в середине апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки по этой таксономии смогут ориентироваться при кредитовании проектов, так как по ним предусмотрено стимулирующее регулирование. Потенциал кредитования в рамках этого подхода она оценила в 10 триллионов рублей. ЦБ рассчитывает начать применять стимулирующее регулирование для кредитования высокотехнологичных компаний во второй половине этого года. "Ожидаем, что потенциал кредитования в течение года составит 2-3 триллиона рублей. Условно, с 1 июля текущего года по 1 июля следующего года, а в целом программа может дать дополнительно до 10 триллионов инвестиционных кредитов", - отметил Аксаков. "Банкиры участвовали в обсуждении тех нормативных документов, которые ЦБ подготовил, и, на мой взгляд, они вполне удовлетворены предложенным", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф