https://ria.ru/20230617/konflikt-1878912053.html

Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к ситуации на Украине

Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к ситуации на Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к ситуации на Украине

Россия приветствует сбалансированный подход стран Африки к конфликту на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с африканской делегацией в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:44

2023-06-17T18:44

2023-06-17T19:14

специальная военная операция на украине

украина

африка

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владимир путин

сирил рамафоса

маки салл

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СТРЕЛЬНА, 17 июн — РИА Новости. Россия приветствует сбалансированный подход стран Африки к конфликту на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с африканской делегацией в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом."Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что Москва готова к конструктивному диалогу для тех, кто желает мира на принципах на принципах справедливости и учета законных интересов сторон.Российский лидер отметил, что Москва ценит заинтересованность стран Африки в поиске путей урегулирования конфликта."Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Знаю, что у вас есть конкретные идеи и предложения в данном контексте", — добавил Путин.Президент напомнил, что не раз говорил на эту тему с президентом ЮАР."Я ему благодарен за то, что он поднимает этот вопрос", - сказал глава государства.Президент также выразил надежду, что на саммите Россия-Африка удастся определить новые перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях.В свою очередь, глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны хотели бы видеть деэскалацию украинского кризиса с обеих сторон. Он также отметил, что выдвинутые ими мирные предложения не должны не должны противоречить другим подобным инициативам.В обсуждении мирной инициативы принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. В делегацию также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.В середине мая Рамафоса заявил, что представил президентам России и Украины мирную инициативу. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Накануне они побывали в Киеве и провели переговоры с Владимиром Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно". Глава киевского режима, впрочем, в очередной раз заявил, что его страна отказывается от диалога с Россией.

https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html

https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

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африка

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украина, африка, россия, в мире, владимир путин, сирил рамафоса, маки салл