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Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 17.06.2023 (обновлено: 21:57 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/initsiativa-1878932212.html
Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине
Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине
Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:21
2023-06-17T21:57
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
россия
юар
дмитрий песков
сирил рамафоса
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней заинтересованность, он и африканские политики договорились дальше продолжать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении, он рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - сказал Песков, отметив, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммит "Россия - Африка".В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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украина, в мире, владимир путин, россия, юар, дмитрий песков, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, ЮАР, Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса
Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине

Песков назвал африканскую инициативу по урегулированию на Украине сложной, но интересной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней заинтересованность, он и африканские политики договорились дальше продолжать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении, он рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - сказал Песков, отметив, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммит "Россия - Африка".
В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияЮАРДмитрий ПесковСирил Рамафоса
 
 
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