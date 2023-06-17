https://ria.ru/20230617/initsiativa-1878932212.html

Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине

Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине

Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:21

2023-06-17T21:21

2023-06-17T21:57

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

россия

юар

дмитрий песков

сирил рамафоса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934149_0:72:3081:1805_1920x0_80_0_0_1406a8b36b2b8e0d6ec8306eef8fbcb5.jpg

СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней заинтересованность, он и африканские политики договорились дальше продолжать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении, он рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - сказал Песков, отметив, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммит "Россия - Африка".В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

украина

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир путин, россия, юар, дмитрий песков, сирил рамафоса