Песков прокомментировал африканскую инициативу по Украине
Песков назвал африканскую инициативу по урегулированию на Украине сложной, но интересной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканская инициатива по мирному урегулированию на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин во время переговоров продемонстрировал в ней заинтересованность, он и африканские политики договорились дальше продолжать диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в ее рассмотрении, он рассказал о нашей позиции. Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог", - сказал Песков, отметив, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммит "Россия - Африка".
В переговорах в Константиновском дворце на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.