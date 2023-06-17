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Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 17.06.2023 (обновлено: 16:27 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/ges-1878855164.html
Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС
Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС - РИА Новости, 17.06.2023
Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС
В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской ГЭС, в то время как жители остались без подвоза еды и возможности полноценной эвакуации,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:41
2023-06-17T16:27
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
херсон
владимир сальдо
херсонская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской ГЭС, в то время как жители остались без подвоза еды и возможности полноценной эвакуации, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе", - сказал Сальдо.По его словам, местные власти объявили об эвакуации из Херсона, но организовали все очень плохо."Сейчас самый большой затопленный район на территории Херсона, мы его называем островом, мой дом там. Карантинный Остров затоплен, это микрорайон, судостроительное предприятие там. Там низина и стоит вода. Что делают власти: они полностью закрыли возможность даже подвоза на ту территорию продуктов. Автомобильный мост закрыт, пускают людей небольшими группами, пешком они могут пройти по железнодорожному мосту на территорию этого микрорайона", - рассказал врио губернатора.Кроме того, на фоне катастрофы, отметил Сальдо, в городе началась "дележка местной власти". "Начинают между собой разборки устраивать, а люди в это время просто брошены", - сказал он."Контраст с нашим левым берегом был настолько разительным, что украинская пропаганда была вынуждена выдавать видео с работой наших спасателей за свои. Ведь их спасатели почти не работали - снимать было нечего", - рассказал Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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разрушение каховской гэс, херсон, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС, Херсон, Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после разрушения ГЭС

Глава региона Сальдо: в Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после ЧП на ГЭС

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской ГЭС, в то время как жители остались без подвоза еды и возможности полноценной эвакуации, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сейчас в Херсоне гуманитарная катастрофа в полном разгаре, люди предоставлены сами себе", - сказал Сальдо.
По его словам, местные власти объявили об эвакуации из Херсона, но организовали все очень плохо.
"Сейчас самый большой затопленный район на территории Херсона, мы его называем островом, мой дом там. Карантинный Остров затоплен, это микрорайон, судостроительное предприятие там. Там низина и стоит вода. Что делают власти: они полностью закрыли возможность даже подвоза на ту территорию продуктов. Автомобильный мост закрыт, пускают людей небольшими группами, пешком они могут пройти по железнодорожному мосту на территорию этого микрорайона", - рассказал врио губернатора.
Кроме того, на фоне катастрофы, отметил Сальдо, в городе началась "дележка местной власти". "Начинают между собой разборки устраивать, а люди в это время просто брошены", - сказал он.
"Контраст с нашим левым берегом был настолько разительным, что украинская пропаганда была вынуждена выдавать видео с работой наших спасателей за свои. Ведь их спасатели почти не работали - снимать было нечего", - рассказал Сальдо.
Садовый участок в населенном пункте Корсунка, затопленный в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Каховская Буча. На этот раз у Украины не получилось
9 июня, 08:00
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСХерсонВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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