https://ria.ru/20230617/finansirovanie-1878841672.html

Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов, заявил Аксаков

Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов, заявил Аксаков - РИА Новости, 17.06.2023

Россия имеет потенциал для финансирования важных проектов, заявил Аксаков

Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T09:33

2023-06-17T09:33

2023-06-17T10:16

пмэф-2023

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

фонд развития промышленности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия пока имеет возможность финансировать приоритетные проекты для структурной трансформации экономики и без увеличения госдолга, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее глава ВТБ Андрей Костин призвал повысить уровень государственного долга, что стало бы одним из источников финансирования приоритетных проектов. По словам банкира, это позволило бы привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей. "У нас есть пока потенциал, который позволяет не трогать госдолг. Есть Фонд развития промышленности, Фонд национального благосостояния. Надо задействовать те ресурсы, которые сейчас есть, так чтобы они эффективнее использовались, в том числе на технологическую перестройку экономики. Надо направить эти ресурсы не на текущие какие-то задачи, а на перспективное развитие", - рассказал депутат. Также эти задачи, по его словам, поможет выполнить утвержденный правительством перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики, для кредитования которых предусмотрено стимулирующее регулирование. Аксаков уточнил, что потенциал кредитования в рамках этого подхода составляет до 10 триллионов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878543777.html

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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, фонд развития промышленности