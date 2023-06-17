https://ria.ru/20230617/energetika-1878879071.html

Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности энергетики

Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности энергетики - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности энергетики

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, представил дорожную карту по повышению эффективности российской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:12

2023-06-17T14:12

2023-06-17T14:12

пмэф-2023

экономика

россия

игорь сечин

роснефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики и обеспечению промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. "В завершение мы бы хотели показать нашим партнерам и коллегам наши мысли о дорожной карте, реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией", - сказал Сечин, подчеркнув, что это корпоративное видение и предложения носят дискуссионный характер. "Думаю, что руководство Минэнерго и Минфина, присутствующее в зале, обратит внимание на это. А формат форума, с учетом ранее озвученной оговорки и дискуссионного характера, позволяет это сделать", - добавил он. В частности, Сечин предложил создать международную платежно-расчетную систему, которая была бы независимой от "токсичных" валют. Также, на его взгляд, необходимо развивать системы страхования и логистики в ТЭК. Для этого понадобится не только поддержка Центрального банка, но и активное вовлечение самих участников рынка. Глава "Роснефти" отметил, что высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития. "Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - сказал он. Кроме того, Сечин полагает, что проекты в электроэнергетике, построенные с привлечением бюджетных средств, не должны быть реализованы в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). ДПМ гарантирует инвестору, что за мощность от генерирующего объекта, построенного им по этому договору, он в течение определенного времени будет получать гарантированно повышенную плату за мощность. Наконец, снижение налоговых поступлений в бюджет России со стороны газовой отрасли не должно влиять на нефтяные компании, заявил Сечин. Ответом же на закрытие рынка Евросоюза для российского газа должно стать развитие внутреннего рынка, в том числе газификации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь сечин, роснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии)