Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности энергетики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики и обеспечению промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. "В завершение мы бы хотели показать нашим партнерам и коллегам наши мысли о дорожной карте, реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией", - сказал Сечин, подчеркнув, что это корпоративное видение и предложения носят дискуссионный характер. "Думаю, что руководство Минэнерго и Минфина, присутствующее в зале, обратит внимание на это. А формат форума, с учетом ранее озвученной оговорки и дискуссионного характера, позволяет это сделать", - добавил он. В частности, Сечин предложил создать международную платежно-расчетную систему, которая была бы независимой от "токсичных" валют. Также, на его взгляд, необходимо развивать системы страхования и логистики в ТЭК. Для этого понадобится не только поддержка Центрального банка, но и активное вовлечение самих участников рынка. Глава "Роснефти" отметил, что высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития. "Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - сказал он. Кроме того, Сечин полагает, что проекты в электроэнергетике, построенные с привлечением бюджетных средств, не должны быть реализованы в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). ДПМ гарантирует инвестору, что за мощность от генерирующего объекта, построенного им по этому договору, он в течение определенного времени будет получать гарантированно повышенную плату за мощность. Наконец, снижение налоговых поступлений в бюджет России со стороны газовой отрасли не должно влиять на нефтяные компании, заявил Сечин. Ответом же на закрытие рынка Евросоюза для российского газа должно стать развитие внутреннего рынка, в том числе газификации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики и обеспечению промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.
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"В завершение мы бы хотели показать нашим партнерам и коллегам наши мысли о дорожной карте, реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией", - сказал Сечин, подчеркнув, что это корпоративное видение и предложения носят дискуссионный характер.
"Думаю, что руководство Минэнерго и Минфина, присутствующее в зале, обратит внимание на это. А формат форума, с учетом ранее озвученной оговорки и дискуссионного характера, позволяет это сделать", - добавил он.
В частности, Сечин предложил создать международную платежно-расчетную систему, которая была бы независимой от "токсичных" валют. Также, на его взгляд, необходимо развивать системы страхования и логистики в ТЭК. Для этого понадобится не только поддержка Центрального банка, но и активное вовлечение самих участников рынка.
Глава "Роснефти" отметил, что высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития. "Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - сказал он.
Кроме того, Сечин полагает, что проекты в электроэнергетике, построенные с привлечением бюджетных средств, не должны быть реализованы в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). ДПМ гарантирует инвестору, что за мощность от генерирующего объекта, построенного им по этому договору, он в течение определенного времени будет получать гарантированно повышенную плату за мощность.
Наконец, снижение налоговых поступлений в бюджет России со стороны газовой отрасли не должно влиять на нефтяные компании, заявил Сечин. Ответом же на закрытие рынка Евросоюза для российского газа должно стать развитие внутреннего рынка, в том числе газификации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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