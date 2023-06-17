https://ria.ru/20230617/ekonomika-1878827588.html

Экономист назвал сферы потенциального роста в России

Экономист назвал сферы потенциального роста в России - РИА Новости, 17.06.2023

Экономист назвал сферы потенциального роста в России

Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса, а также внутренних инвестиций, при этом устойчивость экономики страны к внешним шокам повысилась,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T06:11

2023-06-17T06:11

2023-06-17T06:11

пмэф-2023

экономика

россия

андрей клепач

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса, а также внутренних инвестиций, при этом устойчивость экономики страны к внешним шокам повысилась, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. "У России ... есть серьезный потенциал роста внутреннего спроса и внутренних инвестиций", - сказал Клепач. Он отметил, что с учетом поворота экономики на Восток и, главным образом, усиления акцента на внутренний спрос и на внутренний рынок, степень защищенности, устойчивость экономики России к внешним шокам, повысилась. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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экономика, россия, андрей клепач