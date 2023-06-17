https://ria.ru/20230617/dollar-1878832297.html

Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара

Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара - РИА Новости, 17.06.2023

Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара

США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:49

2023-06-17T07:49

2023-06-17T07:51

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное сокращение в международных расчетах станет ударом по американской экономике и финансовой системе, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Американцы все делают для того, чтобы закат эры доллара произошел. Причем руководитель Минфина США буквально на днях в конгрессе подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором. То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару", - сказал Аксаков. "Сокращение доли доллара в международных расчетах - это удар по экономике США и по их финансовой системе, они могут прекратить платить по своим долгам. Таким образом триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск, и я уверен, что все это понимают", - добавил он. Объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов, следует из опубликованной статистической информации американского минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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сша, америка, анатолий аксаков, госдума рф, в мире