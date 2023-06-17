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Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:49 17.06.2023 (обновлено: 07:51 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/dollar-1878832297.html
Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара
Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара - РИА Новости, 17.06.2023
Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара
США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:49
2023-06-17T07:51
пмэф-2023
сша
америка
анатолий аксаков
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное сокращение в международных расчетах станет ударом по американской экономике и финансовой системе, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Американцы все делают для того, чтобы закат эры доллара произошел. Причем руководитель Минфина США буквально на днях в конгрессе подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором. То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару", - сказал Аксаков. "Сокращение доли доллара в международных расчетах - это удар по экономике США и по их финансовой системе, они могут прекратить платить по своим долгам. Таким образом триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск, и я уверен, что все это понимают", - добавил он. Объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов, следует из опубликованной статистической информации американского минфина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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сша, америка, анатолий аксаков, госдума рф, в мире
ПМЭФ-2023, США, Америка, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, В мире
Депутат Госдумы заявил, что США сами приближают закат эры доллара

Депутат Аксаков: США делают все, чтобы произошел закат эры доллара

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. США своими политическими, недружественными действиями подрывают доверие к своей валюте, делают все, чтобы произошел закат эры доллара, дальнейшее его сильное сокращение в международных расчетах станет ударом по американской экономике и финансовой системе, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«
"Американцы все делают для того, чтобы закат эры доллара произошел. Причем руководитель Минфина США буквально на днях в конгрессе подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором. То есть Америка своими политическими, недружественными действиями сама подрывает свое господство, подрывает доверие к доллару", - сказал Аксаков.
"Сокращение доли доллара в международных расчетах - это удар по экономике США и по их финансовой системе, они могут прекратить платить по своим долгам. Таким образом триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск, и я уверен, что все это понимают", - добавил он.
Объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов, следует из опубликованной статистической информации американского минфина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Сессия: Отечественные бренды - новые возможности для роста

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

Сессия Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО НСПК

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, ООО Русский лен и Сергей Анохин, Первый вице-президент финансовый директор, ПАО Ростелеком

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

Нарек Терян, Заместитель Министра экономики Республики Армении, Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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