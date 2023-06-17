https://ria.ru/20230617/diplomatiya-1878786265.html

Межгосударственные отношения России и Сенегал

Межгосударственные отношения России и Сенегал - РИА Новости, 17.06.2023

Межгосударственные отношения России и Сенегал

Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал были установлены 14 июня 1962 года. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:31

2023-06-17T01:31

2023-06-17T01:31

справки

сенегал

россия

маки салл

владимир путин

сергей лавров

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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Сенегал были установлены 14 июня 1962 года. Первая правительственная делегация СССР посетила Сенегал в 1961 году. Двустороннее сотрудничество осуществлялось в сфере торгово-экономических отношений (в 1970-х годах СССР построил для Сенегала 10 траулеров для ловли тунца), научно-технического (геологоразведка, обмен по научной линии) и культурного сотрудничества, медицины и помощи в подготовке национальных кадров для Сенегала. В 1967 году был подписан Договор о сотрудничестве в области науки, культуры и техники, в Дакаре было открыто посольство, консульство и культурный центр, в котором начали преподавать русский язык. В официальных программах системы образования Сенегала был предусмотрен большой раздел по изучению истории и географии СССР. В декабре 1991 года Сенегал признал РФ правопреемницей СССР.Со второй половины 1990-х годов российско-сенегальские связи активизировались. В 1996 году Сенегал посетила делегация Госдумы России, в 1997 году – министр иностранных дел РФ Евгений Примаков, в 2000 году – председатель Совета Федераций Егор Строев.В настоящее время нормативно-правовая база сотрудничества между Россией и Сенегалом включает порядка 28 соглашений в различных областях, включая сельскохозяйственное оборудование, рыболовство и высшее образование. Политические связи двух стран носят стабильный характер.В марте 2013 года в Дурбане (ЮАР) президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салл приняли участие в мероприятиях пятого саммита стран БРИКС. В сентябре 2013 года президент Сенегала Маки Салл посетил Россию в качестве председателя "Нового партнерства для развития Африки" (НЕПАД) и принял участие в саммите "Группы двадцати" в Санкт-Петербурге. 20 июня 2018 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Сенегала Маки Саллом, находившемся в России для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. 23-24 октября 2019 года делегация Сенегала во главе с президентом Саллом приняла участие в работе экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи.3 июня 2022 года в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сенегала и председателем Африканского союза Макки Саллом. В них также принял участие председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Регулярно проходят встречи на уровне внешнеполитических ведомств.В июле 2005 года государственный министр, министр иностранных дел Сенегала Шейх Тидиан Гадио совершил рабочий визит в Москву, где прошли его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 22 сентября 2006 года в Нью-Йорке в рамках 61-й сессии ГА ООН состоялась очередная их встреча. В сентябре 2007 года и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сенегал с официальным визитом, где провел переговоры со своим коллегой Шейхом Тидианом Гадио, состоялись беседы с президентом Сенегала Абдулаем Вадом и премьер-министром страны Шейхом Хаджибу Сумаре. 27 декабря 2007 года в Москве состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со спецпредставителем президента Сенегала Абдулаем Бальде, который передал послание президента Сенегала Абдулая Вада президенту РФ Владимиру Путину. В марте 2008 года Сергей Лавров находился в Дакаре для участия в 11-м саммите Организации Исламская конференция. В феврале 2011 года Москву посетила делегация Сенегала во главе с министром иностранных дел Мадике Ниангом. Прошли его переговоры с Сергеем Лавровым, были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства и межведомственный меморандум о взаимопонимании между министерствами культуры. 1 октября 2015 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 70-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Манкёром Ндяем. 17 апреля 2017 года в Москве прошла очередная их встреча. Также в ходе визита сенегальская делегация во главе с Ндяем провела встречи в министерстве промышленности и торговли РФ, Федеральном агентстве по рыболовству РФ и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. 3 мая 2017 года в рамках рабочей поездки в Дакар специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов был принят премьер-министром Сенегала Махаммедом Дионном. 6 февраля 2022 года в Аддис-Абебе (Эфиопия)"на полях" 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел и сенегальцев за рубежом Сенегала Айсатой Талл Саллом. 16 февраля 2022 года в Москве состоялась встреча Михаила Богданова с министром наземной инфраструктуры и развития доступа к территориям Сенегала Амаду Мансуром Файем.В ходе визита он также встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. 4 мая 2023 года в Москве Михаил Богданов принял советника президента Сенегала в ранге министра, адмирала Папу Фарбу Сарра. Осуществляются контакты между различными министерствами и ведомствами.27 апреля 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Африку встретился с президентом Сенегала Маки Саллом.28 апреля российская делегация под руководством Олега Матыцина приняла участие в заседании Президиума 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в Сенегале.Двустороннее экономическое сотрудничество России и Сенегала отмечено совместными проектами в таких отраслях, как геологоразведка, в частности, минеральных ресурсов, рыболовство, энергетика, инвестиции в сельское хозяйство, инфраструктурные проекты. Есть взаимный интерес в военно-техническом взаимодействии. По данным ФТС РФ, товарооборот России и Сенегала по итогам 2021 года составил 1,224 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 1,221 миллиарда долларов и импорт – 3,558 миллиона долларов. Основу российского экспорта составили топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, злаки, удобрения, бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона, черные металлы и др. Импорт в основном был представлен овощами, фруктами, орехами, съедобными корнеплодами и клубнеплодами, а также медью и изделиями из нее.За первые месяцы 2022 года двусторонний товарооборот вырос более чем на 34%. В феврале 2022 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр инфраструктуры, наземного транспорта и доступа к территориям Сенегала Мансур Фай провели двусторонние переговоры о взаимодействия в области энергетики. Также обсуждались перспективы по созданию Российско-Сенегальской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В марте 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Сенегал, где принял участие в деловом форуме "Татарстан-Сенегал". Товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 миллиона долларов. В Сенегал было поставлено 167 автомобилей "Камаз". В 2021 году было проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре "Камаза" в Набережных Челнах. Важным направлением является взаимодействие в области рыболовства. Создана Российско-Сенегальская смешанная комиссия по рыболовству. В марте 2017 года состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и министра иностранных дел Сенегала Манкёра Ндяя. Развиваются связи в области образования.С 1996 года возобновилось предоставление Дакару государственных стипендий. Россия предоставляет квоту для сенегальских студентов с целью обучения в российских вузах за счет средств федерального бюджета. Всего в вузах СССР и России было подготовлено более 700 сенегальских специалистов.Между Университетом Дакара (ныне Университет Шейха Анты Диопа) и Институтом русского языка имени А.С. Пушкина был подписан договор о сотрудничестве. В Дакарском Университете было открыто отделение славянских языков и культур. В ноябре 2021 года сообщалось, что в университете открывается Кабинет Русского мира. В октябре 2022 года Сенегал посетили представители Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" в рамках продвижения проекта "Инженерная подготовка для Африки", реализуемого вузом при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сенегал, россия, маки салл, владимир путин, сергей лавров