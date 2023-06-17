https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html

Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины

Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины - РИА Новости, 17.06.2023

Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины

Россия законно вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:22

2023-06-17T19:22

2023-06-17T20:25

украина

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специальная военная операция на украине

санкт-петербург

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия законно вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом."По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул он.Как отметил Путин, их спасали целыми детдомами. Это происходило на совершенно законных основаниях, так как руководство этих учреждений было законными представителями.Глава государства добавил, что российские власти никогда не возражали, чтобы дети воссоединялись с семьями."Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - заключил он.

https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html

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украина, россия, в мире, санкт-петербург, владимир путин