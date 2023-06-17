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Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:22 17.06.2023 (обновлено: 20:25 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/deti-1878917207.html
Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины
Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины - РИА Новости, 17.06.2023
Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины
Россия законно вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:22
2023-06-17T20:25
украина
россия
в мире
специальная военная операция на украине
санкт-петербург
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия законно вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом."По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул он.Как отметил Путин, их спасали целыми детдомами. Это происходило на совершенно законных основаниях, так как руководство этих учреждений было законными представителями.Глава государства добавил, что российские власти никогда не возражали, чтобы дети воссоединялись с семьями."Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - заключил он.
https://ria.ru/20230404/deti-1862845786.html
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украина, россия, в мире, санкт-петербург, владимир путин
Украина, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин рассказал, как Россия спасала детей, вывозя их с Украины

Путин: Россия вывозила детей с Украины легально и не мешала воссоединению с родными

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Россия законно вывозила детей с Украины, препятствий по воссоединению с родными никогда не было и нет, заявил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией, которая проходит в Константиновском дворце под Петербургом.
"По поводу детей: дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Никто не собирался детей разлучать с семьями", - подчеркнул он.
Как отметил Путин, их спасали целыми детдомами. Это происходило на совершенно законных основаниях, так как руководство этих учреждений было законными представителями.
Глава государства добавил, что российские власти никогда не возражали, чтобы дети воссоединялись с семьями.
"Конечно, их родственники объявляются, никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, никогда не будет", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
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