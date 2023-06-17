https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878862226.html
Богомолов назвал свою главную задачу
Богомолов назвал свою главную задачу - РИА Новости, 17.06.2023
Богомолов назвал свою главную задачу
Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что считает любую реакцию на его статью "Диетическое горе" показателем интереса к... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:39
2023-06-17T12:39
2023-06-17T13:02
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что считает любую реакцию на его статью "Диетическое горе" показателем интереса к его деятельности. "Чем яростнее, агрессивнее, восторженнее реакция — значит, больше текст попадает в людей. Собственно, моя главная задача — попадать в людей: спектакли — это, тексты — это", — объяснил он. Что же касается домыслов относительно его самого или его жены Ксении Собчак, то, полагает режиссер, это не имеет никакого значения. Если люди не замечают в статье важных мыслей и выдают такую поверхностную реакцию, они должны сами разбираться с этой проблемой, добавил он.Богомолов подчеркнул, что намерен и дальше писать колонки на темы культуры и социума и обращать внимание на все, что требует реакции общества. Статью "Диетическое горе" Богомолов написал для РИА Новости в конце мая. В ней он заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", исповедующих демократические ценности, но презирающих обычных, недостаточно успешных и продвинутых, "темных" соотечественников. По его мнению, после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к стране и начать работать. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Читайте полный текст интервью Константина Богомолова >>
https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html
https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html
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константин богомолов, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Константин Богомолов, Россия, Санкт-Петербург
Богомолов назвал свою главную задачу
Режиссер Богомолов назвал попадание в людей своей главной задачей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости.
Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью
РИА Новости на полях ПМЭФ, что считает любую реакцию на его статью "Диетическое горе" показателем интереса к его деятельности.
"Чем яростнее, агрессивнее, восторженнее реакция — значит, больше текст попадает в людей. Собственно, моя главная задача — попадать в людей: спектакли — это, тексты — это", — объяснил он.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Что же касается домыслов относительно его самого или его жены Ксении Собчак, то, полагает режиссер, это не имеет никакого значения. Если люди не замечают в статье важных мыслей и выдают такую поверхностную реакцию, они должны сами разбираться с этой проблемой, добавил он.
Богомолов подчеркнул, что намерен и дальше писать колонки на темы культуры и социума и обращать внимание на все, что требует реакции общества.
Статью "Диетическое горе" Богомолов написал для РИА Новости в конце мая. В ней он заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", исповедующих демократические ценности, но презирающих обычных, недостаточно успешных и продвинутых, "темных" соотечественников. По его мнению, после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к стране и начать работать.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.