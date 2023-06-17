https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878862226.html

Богомолов назвал свою главную задачу

Богомолов назвал свою главную задачу - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов назвал свою главную задачу

Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что считает любую реакцию на его статью "Диетическое горе" показателем интереса к... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:39

2023-06-17T12:39

2023-06-17T13:02

пмэф-2023

константин богомолов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что считает любую реакцию на его статью "Диетическое горе" показателем интереса к его деятельности. "Чем яростнее, агрессивнее, восторженнее реакция — значит, больше текст попадает в людей. Собственно, моя главная задача — попадать в людей: спектакли — это, тексты — это", — объяснил он. Что же касается домыслов относительно его самого или его жены Ксении Собчак, то, полагает режиссер, это не имеет никакого значения. Если люди не замечают в статье важных мыслей и выдают такую поверхностную реакцию, они должны сами разбираться с этой проблемой, добавил он.Богомолов подчеркнул, что намерен и дальше писать колонки на темы культуры и социума и обращать внимание на все, что требует реакции общества. Статью "Диетическое горе" Богомолов написал для РИА Новости в конце мая. В ней он заявил, что в российском обществе сформировалась каста "особых русских", исповедующих демократические ценности, но презирающих обычных, недостаточно успешных и продвинутых, "темных" соотечественников. По его мнению, после начала спецоперации эта элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни, вместо того чтобы отбросить презрение к стране и начать работать. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Читайте полный текст интервью Константина Богомолова >>

https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

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константин богомолов, россия, санкт-петербург