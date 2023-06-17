https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878850037.html

Константин Богомолов: вернувшимся артистам надо давать второй шанс

Константин Богомолов: вернувшимся артистам надо давать второй шанс - РИА Новости, 17.06.2023

Константин Богомолов: вернувшимся артистам надо давать второй шанс

Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о том, как восприняли его статью "Диетическое РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:00

2023-06-17T13:00

2023-06-17T14:10

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Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о том, как восприняли его статью "Диетическое горе", о деградации современного режиссерского образования, необходимости дать второй шанс вернувшимся в Россию релокантам, а также поделился творческими планами.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.— Константин Юрьевич, раз мы с вами беседуем на стенде РИА Новости, я с вашей колонки и начну. Вы рассказывали, что очень волновались, когда ее писали, но после того, как увидели реакцию, решили продолжать. Можете чуть подробнее рассказать? Вас не расстроила реакция?— Нет, наоборот: чем яростнее, агрессивнее, восторженнее, чем эмоциональней, одним словом, реакция, тем больше текст попадает в людей. Собственно, моя главная задача попадать в людей: спектакли это, тексты это или что-то еще.— Вы видели основную претензию о том, что текст, собственно, про вашу супругу?— Это проблемы тех, кто такую претензию предъявляет. Если люди не видят в тексте важных мыслей, выдают такую поверхностную реакцию.— Там была реакция в основном, что вы женаты на жительнице особняка.— Я, вполне возможно, и сам житель особняка, и что? Знаете, это довольно комическая реакция: если люди реагируют на мысли, разговаривают о том, что в ней изложено. А когда реакция на таком уровне – это вульгарно и малоинтересно.— Вы говорили, что будете продолжать, а как будете продолжать?— Писать. Писать тексты.— На эту же тему?— Да нет, на разные: и по поводу культуры, и по поводу социума, по поводу происходящих, наверное, событий, по поводу всего, что требует реакции. Потому что есть вещи, которые требуют реакции. Как ты понимаешь это? Ты понимаешь, что тебя это эмоционально задевает, что у тебя рождаются какие-то эмоциональные мысли, что тебе хочется сформулировать что-то и ты реагируешь. Это такая естественная потребность: не все можно и нужно изливать через творчество. Есть вещи, которые хочется формулировать прямо, без каких-то метафорических конструкций.— Какие премьеры в Театре на Бронной ожидаются в ближайшее время?— Я выпущу в сентябре спектакль по мотивам "Дачников" Горького. Это психологический театр, психологическая история, но сама история, конечно, написана мной на основе Горького. Не буду раскрывать все карты, но это будет актуальный спектакль про современных людей.— Балет ставить будете?— Нет.— Больше не будете? Почему?— Это не моя история. Мне было интересно зайти на эту территорию. Я испытал удовольствие, была прекрасная команда, но все-таки я не испытываю того интереса к этому искусству, того кайфа от работы, который я испытываю в работе в драматическом театре.— А к опере? Будете делать?— Да. Опера интересней.— Продолжите работать с Пермским театром?— Наверное, не только с ним. В переговорах.— Вы много рассуждали о тех, кто уехал. Как думаете, могут ли эти люди вернуться? Нужны ли они?— Мне кажется, стране всегда нужны талантливые и энергичные люди. Могут ли они вернуться и захотят ли — это уж мне неведомо. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор.Знаете, некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить: "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей.— По вашим словам, сейчас не хватает молодых режиссеров, поэтому приходится так много спектаклей ставить самому. Что нужно делать, чтобы в России появились молодые режиссеры?— Мне кажется, нужно больше внимания обратить на театральное образование, особенно на режиссерскую сферу, потому что она деградирует. Я считаю, что нужно сейчас очень сильно этим озаботиться, нужно предпринять какие-то усилия, может быть, со стороны Союза театральных деятелей для обсуждения этой ситуации, для выработки каких-то решений, рекомендаций. Потому что здесь же дело не в Минобразования, не в Минкультуры, а в театральном сообществе, которое должно поставить эту проблему и предложить какие-то решения руководящим органам, людям, чиновникам. Пока усилия со стороны Союза театральных деятелей недостаточны.— В спектакле "На всякого мудреца", который заканчивался словами про Украину, Украину убрали после начала СВО. Вы не хотите вернуть их сейчас?— Нет, не хочу. По одной простой причине: эти слова предсказывали все, что произойдет. И я очень горжусь этим моментом: что все было предсказано и воспринимались залом на "ура". Но сегодня эти слова могут быть восприняты как конъюктура, будто я их специально дописал, делая спектакль под эти события. Мне бы не хотелось, понимаете, выглядеть таким человеком, который бы ходил и объяснял: "ребят, мы так это и делали изначально!". И мы договорись убрать эту реплику из финала, чтобы не выглядеть людьми, которые решили как-то пристроиться к повестке.— Последний вопрос, про постановку "Идеального мужа": какова судьба спектакля? Он будет снят?— Насколько я понимаю, спектакль заканчивает свой путь в конце июня. Он уже очень старый, много в нем происходило событий, пертурбаций. И я к нему отношусь с любовью. Это был веселый, шутовской, наглый, хулиганский спектакль, который очень много поменял в театральном пространстве: предложил другой способ театрального нарратива, привлек много людей, которым театр казался скучным и архаичным делом, я его всегда любил. Насколько я понимаю, Константин Юрьевич Хабенский принял решение его закрыть, или театр, насколько я знаю, принял решение закончить его течение. Это нормально. Театр должен обновлять репертуар: какие-то спектакли уходят, какие-то приходят. Играется "Новая оптимистическая" — мой новый спектакль, играются другие спектакли, которые были сделаны существенно позже "Идеального мужа". "Идеальный муж" — самый старый спектакль, идущий в Московском художественном театре из моих спектаклей, поэтому вполне мне кажется естественно, что он завершает свой путь.

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Надо дать им возможность возвращаться" – Богомолов об уехавших из России деятелях культуры Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. 2023-06-17T13:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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