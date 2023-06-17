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Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль - РИА Новости, 17.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:22 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878829691.html
Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль
Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль - РИА Новости, 17.06.2023
Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль
Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца", чтобы избежать обвинений в конъюнктуре, заявил режиссер Константин... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:22
2023-06-17T07:22
культура
украина
россия
санкт-петербург
константин богомолов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца", чтобы избежать обвинений в конъюнктуре, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Нет, не хочу, по одной простой причине: эти слова предсказывали всё, что произойдет. И я очень горжусь этим моментом, что всё было предсказано и воспринималось залом на ура. Но в ту секунду, когда произошли определенные события и спектакль продолжает играться, прекрасно, успешно, эти слова могли быть восприняты как конъюнктура, будто я их специально дописал, делая спектакль под эти события", - подчеркнул он. Богомолов отметил, что фразу было решено убрать из финала, чтобы создателей спектакля не упрекнули в том, что они "решили как-то пристроиться к повестке". "Мне бы не хотелось, понимаете, выглядеть таким человеком, который бы ходил и объяснял, что "ребят, мы так это и делали изначально до всех событий", - сказал он. В первой версии финальной сцены спектакля звучала фраза о том, что нет никакой Украины, всё - Россия. После начала СВО она была убрана из сценария. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, санкт-петербург, константин богомолов
Культура, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Константин Богомолов
Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль

Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль "На всякого мудреца"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца", чтобы избежать обвинений в конъюнктуре, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«
"Нет, не хочу, по одной простой причине: эти слова предсказывали всё, что произойдет. И я очень горжусь этим моментом, что всё было предсказано и воспринималось залом на ура. Но в ту секунду, когда произошли определенные события и спектакль продолжает играться, прекрасно, успешно, эти слова могли быть восприняты как конъюнктура, будто я их специально дописал, делая спектакль под эти события", - подчеркнул он.
Богомолов отметил, что фразу было решено убрать из финала, чтобы создателей спектакля не упрекнули в том, что они "решили как-то пристроиться к повестке".
"Мне бы не хотелось, понимаете, выглядеть таким человеком, который бы ходил и объяснял, что "ребят, мы так это и делали изначально до всех событий", - сказал он.
В первой версии финальной сцены спектакля звучала фраза о том, что нет никакой Украины, всё - Россия. После начала СВО она была убрана из сценария.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
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Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
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3 из 10
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураУкраинаРоссияСанкт-ПетербургКонстантин Богомолов
 
 
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