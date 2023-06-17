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Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль

Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов не собирается возвращать слова про Украину в спектакль

Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца", чтобы избежать обвинений в конъюнктуре, заявил режиссер Константин... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:22

2023-06-17T07:22

2023-06-17T07:22

культура

украина

россия

санкт-петербург

константин богомолов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Слова про Украину не будут возвращены в финальную сцену спектакля "На всякого мудреца", чтобы избежать обвинений в конъюнктуре, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Нет, не хочу, по одной простой причине: эти слова предсказывали всё, что произойдет. И я очень горжусь этим моментом, что всё было предсказано и воспринималось залом на ура. Но в ту секунду, когда произошли определенные события и спектакль продолжает играться, прекрасно, успешно, эти слова могли быть восприняты как конъюнктура, будто я их специально дописал, делая спектакль под эти события", - подчеркнул он. Богомолов отметил, что фразу было решено убрать из финала, чтобы создателей спектакля не упрекнули в том, что они "решили как-то пристроиться к повестке". "Мне бы не хотелось, понимаете, выглядеть таким человеком, который бы ходил и объяснял, что "ребят, мы так это и делали изначально до всех событий", - сказал он. В первой версии финальной сцены спектакля звучала фраза о том, что нет никакой Украины, всё - Россия. После начала СВО она была убрана из сценария. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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украина, россия, санкт-петербург, константин богомолов