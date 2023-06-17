https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html

Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:40

2023-06-17T03:40

2023-06-17T09:11

культура

россия

санкт-петербург

константин богомолов

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей", — отметил Богомолов.По его словам, стране всегда нужны талантливые и энергичные люди, но он не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор, отметил режиссер. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Надо дать им возможность возвращаться" – Богомолов об уехавших из России деятелях культуры Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. 2023-06-17T03:40 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, константин богомолов, пмэф 2023