https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры - РИА Новости, 17.06.2023
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:40
2023-06-17T03:40
2023-06-17T09:11
культура
россия
санкт-петербург
константин богомолов
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878835890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1421be7fb6518d666d4ebe1231d28c01.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей", — отметил Богомолов.По его словам, стране всегда нужны талантливые и энергичные люди, но он не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор, отметил режиссер. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878835890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b49d4fa6f19102716d59e78b1094b33a.jpg
"Надо дать им возможность возвращаться" – Богомолов об уехавших из России деятелях культуры
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
2023-06-17T03:40
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, константин богомолов, пмэф 2023
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Константин Богомолов, ПМЭФ 2023
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Режиссер Богомолов: уехавшим деятелям культуры надо позволить вернуться и работать