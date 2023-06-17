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Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры - РИА Новости, 17.06.2023
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Культура
 
03:40 17.06.2023 (обновлено: 09:11 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры - РИА Новости, 17.06.2023
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T03:40
2023-06-17T09:11
культура
россия
санкт-петербург
константин богомолов
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей", — отметил Богомолов.По его словам, стране всегда нужны талантливые и энергичные люди, но он не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор, отметил режиссер. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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"Надо дать им возможность возвращаться" – Богомолов об уехавших из России деятелях культуры
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
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россия, санкт-петербург, константин богомолов, пмэф 2023
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Константин Богомолов, ПМЭФ 2023
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры

Режиссер Богомолов: уехавшим деятелям культуры надо позволить вернуться и работать

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, заявил режиссер Константин Богомолов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«
"Некая непримиримость — это свойство слабости. Мы должны быть сильными и нельзя в такой подростковой обиде говорить "да и не нужны". Если люди хотят, готовы, если люди поняли, что ошиблись, то надо дать им возможность, уверен, надо дать им возможность возвращаться и работать в своей стране и на благо своей страны и зрителей", — отметил Богомолов.
По его словам, стране всегда нужны талантливые и энергичные люди, но он не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться. Это личное дело каждого человека, который совершает тот или иной выбор, отметил режиссер.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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КультураРоссияСанкт-ПетербургКонстантин БогомоловПМЭФ 2023
 
 
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