Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной
Песков: неформальная беседа Путина с африканскими лидерами была долгой и оживленной
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.
После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.