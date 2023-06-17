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Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной - РИА Новости, 17.06.2023
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19:56 17.06.2023 (обновлено: 20:20 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/beseda-1878921340.html
Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной
Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной - РИА Новости, 17.06.2023
Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной
Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:56
2023-06-17T20:20
россия
сенегал
украина
владимир путин
дмитрий песков
сирил рамафоса
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков. После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
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россия, сенегал, украина, владимир путин, дмитрий песков, сирил рамафоса, в мире
Россия, Сенегал, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса, В мире
Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной

Песков: неформальная беседа Путина с африканскими лидерами была долгой и оживленной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков.
После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
Президент ЮАР Сирил Рамафоза - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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Вчера, 19:51
 
РоссияСенегалУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковСирил РамафосаВ мире
 
 
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