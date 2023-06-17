https://ria.ru/20230617/beseda-1878921340.html

Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной

Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной - РИА Новости, 17.06.2023

Песков назвал беседу Путина и лидеров африканских стран оживленной

Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:56

2023-06-17T19:56

2023-06-17T20:20

россия

сенегал

украина

владимир путин

дмитрий песков

сирил рамафоса

в мире

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел с лидерами африканских государств долгую неформальную беседу, она была оживленной, российский лидер рассказал коллегам про ПМЭФ и российскую экономику, сообщил журналистам в кулуарах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они достаточно долго просидели. Позже к ним присоединился президент Сенегала. Очень оживленная беседа, Путин им рассказывал и про форум, который состоялся, и про нашу экономику рассказывал", - сказал Песков. После неформальной беседы начались переговоры на тему африканской мирной инициативы по Украине. В ней приняли участие участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/plan-1878920493.html

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сенегал

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сенегал, украина, владимир путин, дмитрий песков, сирил рамафоса, в мире