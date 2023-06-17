Рейтинг@Mail.ru
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/bayden-1878910414.html
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом - РИА Новости, 17.06.2023
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом
Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:19
2023-06-17T18:19
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
си цзиньпин
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. "Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось", - цитирует Байдена пул Белого дома. Президент США вновь заявил о намерении встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев я встречусь с Си снова, и мы обсудим наши различия, и как нам поладить", - сказал Байден. Вскоре Пекин посетит госсекретарь США Энтони Блинкен, это первый визит главы американской дипломатии в КНР с 2018 года. Визит должен был состояться в феврале, но его отложили. Формальным поводом к переносу поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
https://ria.ru/20230616/bayden-1878753525.html
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_88385fc22f81ebee3bbeb750af5729ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом

Байден допустил, что руководство Китая не знало данных о сбитом над США аэростате

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Хиросиме, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.
"Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось", - цитирует Байдена пул Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена
16 июня, 18:04
Президент США вновь заявил о намерении встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев я встречусь с Си снова, и мы обсудим наши различия, и как нам поладить", - сказал Байден.
Вскоре Пекин посетит госсекретарь США Энтони Блинкен, это первый визит главы американской дипломатии в КНР с 2018 года. Визит должен был состояться в феврале, но его отложили. Формальным поводом к переносу поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.
При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
15 мая, 15:48
 
В миреСШАКитайПекинДжо БайденСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала