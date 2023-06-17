https://ria.ru/20230617/bayden-1878910414.html
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом - РИА Новости, 17.06.2023
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом
Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T18:19
2023-06-17T18:19
2023-06-17T18:19
в мире
сша
китай
пекин
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. "Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось", - цитирует Байдена пул Белого дома. Президент США вновь заявил о намерении встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев я встречусь с Си снова, и мы обсудим наши различия, и как нам поладить", - сказал Байден. Вскоре Пекин посетит госсекретарь США Энтони Блинкен, это первый визит главы американской дипломатии в КНР с 2018 года. Визит должен был состояться в феврале, но его отложили. Формальным поводом к переносу поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
https://ria.ru/20230616/bayden-1878753525.html
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом
Байден допустил, что руководство Китая не знало данных о сбитом над США аэростате
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.
"Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось", - цитирует Байдена пул Белого дома.
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена
Президент США вновь заявил о намерении встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев я встречусь с Си снова, и мы обсудим наши различия, и как нам поладить", - сказал Байден.
Вскоре Пекин
посетит госсекретарь США Энтони Блинкен
, это первый визит главы американской дипломатии в КНР с 2018 года. Визит должен был состояться в феврале, но его отложили. Формальным поводом к переносу поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает.
При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном
и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань
тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси
. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.
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