https://ria.ru/20230617/bayden-1878910414.html

Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом

Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом - РИА Новости, 17.06.2023

Байден оправдал руководство КНР в истории со "шпионским" аэростатом

Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:19

2023-06-17T18:19

2023-06-17T18:19

в мире

сша

китай

пекин

джо байден

си цзиньпин

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что руководство Китая не знало подробности о сбитом над США "шпионском" шаре, а также объявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. "Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нем, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятней, чем задумывалось", - цитирует Байдена пул Белого дома. Президент США вновь заявил о намерении встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев я встречусь с Си снова, и мы обсудим наши различия, и как нам поладить", - сказал Байден. Вскоре Пекин посетит госсекретарь США Энтони Блинкен, это первый визит главы американской дипломатии в КНР с 2018 года. Визит должен был состояться в феврале, но его отложили. Формальным поводом к переносу поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.

https://ria.ru/20230616/bayden-1878753525.html

https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, китай, пекин, джо байден, си цзиньпин, энтони блинкен