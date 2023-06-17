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В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023
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17:54 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/avariya-1878907504.html
В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие
В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023
В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие
Две легковые автомашины столкнулись на трассе в Мангистауской области на западе Казахстана, погибли 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщила... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:54
2023-06-17T17:54
авто
казахстан
жанаозен
toyota corolla
происшествия
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АСТАНА, 17 июн - РИА Новости. Две легковые автомашины столкнулись на трассе в Мангистауской области на западе Казахстана, погибли 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба полиции региона. "Шестнадцатого июня на трассе Жанаозен - Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибло 10 человек. Из них пять - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции в социальных сетях. По данным правоохранителей, в салоне автомобиля Toyota в нарушение правил находились восемь человек. "Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли попасть только четыре человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье", - отметил начальник департамента полиции области Аян Дуйсембаев, обращение которого к жителям региона опубликовала пресс-служба. Между тем водитель автомобиля Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности. "В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!" - сказал глава полиции области.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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авто, казахстан, жанаозен, toyota corolla, происшествия
Авто, Казахстан, Жанаозен, Toyota Corolla, Происшествия
В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие

В Казахстане в ДТП с двумя машинами погибли десять человек, включая пятерых детей

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 17 июн - РИА Новости. Две легковые автомашины столкнулись на трассе в Мангистауской области на западе Казахстана, погибли 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба полиции региона.
"Шестнадцатого июня на трассе Жанаозен - Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибло 10 человек. Из них пять - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции в социальных сетях.
По данным правоохранителей, в салоне автомобиля Toyota в нарушение правил находились восемь человек.
"Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли попасть только четыре человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье", - отметил начальник департамента полиции области Аян Дуйсембаев, обращение которого к жителям региона опубликовала пресс-служба.
Между тем водитель автомобиля Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности.
"В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!" - сказал глава полиции области.
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АвтоКазахстанЖанаозенToyota CorollaПроисшествия
 
 
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