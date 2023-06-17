https://ria.ru/20230617/avariya-1878907504.html

В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие

В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023

В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие

Две легковые автомашины столкнулись на трассе в Мангистауской области на западе Казахстана, погибли 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщила... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:54

2023-06-17T17:54

2023-06-17T17:54

авто

казахстан

жанаозен

toyota corolla

происшествия

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АСТАНА, 17 июн - РИА Новости. Две легковые автомашины столкнулись на трассе в Мангистауской области на западе Казахстана, погибли 10 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщила пресс-служба полиции региона. "Шестнадцатого июня на трассе Жанаозен - Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибло 10 человек. Из них пять - несовершеннолетние", - говорится в сообщении полиции в социальных сетях. По данным правоохранителей, в салоне автомобиля Toyota в нарушение правил находились восемь человек. "Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли попасть только четыре человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье", - отметил начальник департамента полиции области Аян Дуйсембаев, обращение которого к жителям региона опубликовала пресс-служба. Между тем водитель автомобиля Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности. "В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей!" - сказал глава полиции области.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

казахстан

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авто, казахстан, жанаозен, toyota corolla, происшествия