https://ria.ru/20230616/zavod-1878766830.html

Завод по производству муки и крахмала появится на Кубани

Завод по производству муки и крахмала появится на Кубани - РИА Новости, 16.06.2023

Завод по производству муки и крахмала появится на Кубани

Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Красноармейском районе... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:46

2023-06-16T18:46

2023-06-16T18:46

краснодарский край

краснодарский край

красноармейский район

санкт-петербург

пмэф 2023

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КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Красноармейском районе Кубани завода по производству муки, крахмала и комбикорма мощностью 250 тысяч тонн в год, объем инвестиций в проект превысит 28,1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Новое производство создадут в Красноармейском районе. Предусмотрено строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов мощностью 250 тысяч тонн в год… Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на ПМЭФ-2023 подписали заместитель губернатора Андрей Коробка и инвестор ООО "Краснодарский крахмальный комбинат", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый завод будет также заниматься глубокой переработкой пшеницы, а также производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов. Общий объем инвестиций превысит 28,1 миллиарда рублей. Реализация проекта создаст 300 рабочих мест. "Проект важен для Краснодарского края как с точки зрения импортозамещения, так и развития агроэкспорта. Мы уже давно закрываем потребности региона в зерновых культурах, существенные объемы поставляем на внутренний и внешний рынок. Следующий шаг – производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, в данном случае – развивать глубокую переработку зерна", – передает пресс-служба слова Коробки. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html

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краснодарский край

красноармейский район

санкт-петербург

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

краснодарский край, красноармейский район, санкт-петербург, пмэф 2023