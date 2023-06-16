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Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил Путин

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил Путин

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат с повышением производительности труда, качественными современными рабочими местами и условиями... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:20

2023-06-16T16:20

2023-06-16T16:36

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат с повышением производительности труда, качественными современными рабочими местами и условиями труда, заявил президент РФ Владимир Путин."Расширение экономических возможностей России, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия наших граждан. Именно в этом и состоит воплощение экономического роста", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда", - подчеркнул президент России.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин