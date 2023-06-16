Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья

МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка литиевых месторождений и газификация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на ПМЭФ-2023. Как сообщило министерство информационной политики региона, в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога". Глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд. "Мурманская область – 100 % арктическая территория… Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура - три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения", - сказал губернатор. Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, - логистика. Мурманск - базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность - выход как на восток, так и на запад. "Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений "Тулома", - отметил Чибис. Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Идет подготовка к освоению литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что ключевой проект – газификация региона. "Это решение принято благодаря поддержке президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания "НОВАТЭК" заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа", - сообщил глава региона. Точка роста для региона, по словам Чибиса - создание судоремонтного кластера. Большой потенциал у области и в сфере энергетики: в этом году здесь ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом. "Нам есть чем гордиться - за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, третьем - по росту ВРП, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это дает новые возможности для нашей молодёжи", - подчеркнул Чибис. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка литиевых месторождений и газификация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на ПМЭФ-2023.
Как сообщило министерство информационной политики региона, в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога". Глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
"Мурманская область – 100 % арктическая территория… Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура - три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения", - сказал губернатор.
Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, - логистика. Мурманск - базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность - выход как на восток, так и на запад. "Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений "Тулома", - отметил Чибис.
Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Идет подготовка к освоению литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что ключевой проект – газификация региона.
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"Это решение принято благодаря поддержке президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания "НОВАТЭК" заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа", - сообщил глава региона.
Точка роста для региона, по словам Чибиса - создание судоремонтного кластера. Большой потенциал у области и в сфере энергетики: в этом году здесь ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом.
"Нам есть чем гордиться - за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, третьем - по росту ВРП, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это дает новые возможности для нашей молодёжи", - подчеркнул Чибис.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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