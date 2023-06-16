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Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья

Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья - РИА Новости, 16.06.2023

Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья

Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:22

2023-06-16T11:22

2023-06-16T11:22

мурманская область

экономика

мурманская область

андрей чибис

пмэф 2023

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МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка литиевых месторождений и газификация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на ПМЭФ-2023. Как сообщило министерство информационной политики региона, в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога". Глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд. "Мурманская область – 100 % арктическая территория… Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура - три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения", - сказал губернатор. Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, - логистика. Мурманск - базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность - выход как на восток, так и на запад. "Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений "Тулома", - отметил Чибис. Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Идет подготовка к освоению литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что ключевой проект – газификация региона. "Это решение принято благодаря поддержке президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания "НОВАТЭК" заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа", - сообщил глава региона. Точка роста для региона, по словам Чибиса - создание судоремонтного кластера. Большой потенциал у области и в сфере энергетики: в этом году здесь ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом. "Нам есть чем гордиться - за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, третьем - по росту ВРП, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это дает новые возможности для нашей молодёжи", - подчеркнул Чибис. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, мурманская область, андрей чибис, пмэф 2023