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Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья - РИА Новости, 16.06.2023
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Мурманская область
 
11:22 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/zapolyare-1878564874.html
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья - РИА Новости, 16.06.2023
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья
Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:22
2023-06-16T11:22
мурманская область
экономика
мурманская область
андрей чибис
пмэф 2023
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МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка литиевых месторождений и газификация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на ПМЭФ-2023. Как сообщило министерство информационной политики региона, в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога". Глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд. "Мурманская область – 100 % арктическая территория… Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура - три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения", - сказал губернатор. Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, - логистика. Мурманск - базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность - выход как на восток, так и на запад. "Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений "Тулома", - отметил Чибис. Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Идет подготовка к освоению литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что ключевой проект – газификация региона. "Это решение принято благодаря поддержке президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания "НОВАТЭК" заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа", - сообщил глава региона. Точка роста для региона, по словам Чибиса - создание судоремонтного кластера. Большой потенциал у области и в сфере энергетики: в этом году здесь ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом. "Нам есть чем гордиться - за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, третьем - по росту ВРП, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это дает новые возможности для нашей молодёжи", - подчеркнул Чибис. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, мурманская область, андрей чибис, пмэф 2023
Мурманская область, Экономика, Мурманская область, Андрей Чибис, ПМЭФ 2023
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья

Мурманский губернатор Чибис назвал газ, литий и МТУ ключевыми проектами Заполярья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Мурманская область обладает колоссальным инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами в Кольском Заполярье являются мурманский транспортный узел, разработка литиевых месторождений и газификация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис, выступая на ПМЭФ-2023.
Как сообщило министерство информационной политики региона, в рамках деловой программы ПМЭФ-2023 губернатор Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда "Арктика – территория диалога". Глава региона обозначил три ключевых события – строительство Мурманского транспортного узла, решение по газификации Мурманской области, запуск процессов по освоению месторождений литиевых руд.
ПМЭФ-2023: события и лица
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
"Мурманская область – 100 % арктическая территория… Важно, что у нас есть необходимая транспортная инфраструктура - три морских порта, два аэропорта, один из них рядом с популярным хибинским курортом, развита сеть автомобильных дорог и железнодорожного сообщения", - сказал губернатор.
Ещё одно неоспоримое преимущество, которое обозначил глава региона, - логистика. Мурманск - базовый, крупнейший в мире незамерзающий порт за полярным кругом, исключительная особенность - выход как на восток, так и на запад. "Важно, что он не зависит ни от каких других государств. Это безопасно с точки зрения экспорта грузов. Также реализуются проекты: Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, терминал по перевалке минеральных удобрений "Тулома", - отметил Чибис.
Кроме того, правительство РФ выделило 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Идет подготовка к освоению литиевых месторождений. Губернатор подчеркнул, что ключевой проект – газификация региона.
«
"Это решение принято благодаря поддержке президента России Владимира Путина, ведётся работа по проектированию газопровода, это меняет технологический уклад и дарит новые возможности. Компания "НОВАТЭК" заявила о готовности и желании строительства мощностей по сжижению газа", - сообщил глава региона.
Точка роста для региона, по словам Чибиса - создание судоремонтного кластера. Большой потенциал у области и в сфере энергетики: в этом году здесь ввели самую мощную в мире ветроэлектростанцию, расположенную за полярным кругом.
"Нам есть чем гордиться - за четыре года вложено 900 млрд инвестиций, мы на втором месте в СЗФО по росту инвестиций, третьем - по росту ВРП, лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Это дает новые возможности для нашей молодёжи", - подчеркнул Чибис.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьАндрей ЧибисПМЭФ 2023
 
 
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