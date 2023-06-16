https://ria.ru/20230616/zapad-1878742235.html

Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим

Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим

Западные страны не захотели вести с РФ разговор, но они захотят, а Россия уже посмотрит, когда и о чем с ними говорить, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:38

2023-06-16T17:38

2023-06-16T17:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Западные страны не захотели вести с РФ разговор, но они захотят, а Россия уже посмотрит, когда и о чем с ними говорить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторяю еще раз, мы же не отказывались от этого диалога. Это они решили с нами этот диалог прервать. Ну не хотят разговаривать, не надо, они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить", - сказал Путин."Я повторяю ещё раз: мы же не отказывались от диалога. Это они решили с нами диалог прервать. Ну, не хотят - не надо. Они захотят, а мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, в мире