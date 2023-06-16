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Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:38 16.06.2023 (обновлено: 17:58 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zapad-1878742235.html
Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим
Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим
Западные страны не захотели вести с РФ разговор, но они захотят, а Россия уже посмотрит, когда и о чем с ними говорить, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:38
2023-06-16T17:58
пмэф-2023
россия
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Западные страны не захотели вести с РФ разговор, но они захотят, а Россия уже посмотрит, когда и о чем с ними говорить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторяю еще раз, мы же не отказывались от этого диалога. Это они решили с нами этот диалог прервать. Ну не хотят разговаривать, не надо, они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить", - сказал Путин."Я повторяю ещё раз: мы же не отказывались от диалога. Это они решили с нами диалог прервать. Ну, не хотят - не надо. Они захотят, а мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить", - добавил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: Запад не захотел говорить с Россией, но они захотят, а мы посмотрим

Путин: Запад не захотел вести с Россией разговор, но они захотят, а мы уже посмотрим

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Западные страны не захотели вести с РФ разговор, но они захотят, а Россия уже посмотрит, когда и о чем с ними говорить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Что касается того, нужно с ними вести диалог или не нужно, я повторяю еще раз, мы же не отказывались от этого диалога. Это они решили с нами этот диалог прервать. Ну не хотят разговаривать, не надо, они захотят. А мы посмотрим, в какой момент и о чем можно с ними говорить", - сказал Путин.
"Я повторяю ещё раз: мы же не отказывались от диалога. Это они решили с нами диалог прервать. Ну, не хотят - не надо. Они захотят, а мы посмотрим, в какой момент и о чем с ними можно говорить", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
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Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Сессия: Отечественные бренды - новые возможности для роста

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

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Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

Сессия Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО НСПК

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, ООО Русский лен и Сергей Анохин, Первый вице-президент финансовый директор, ПАО Ростелеком

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

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7 из 10
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Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

Нарек Терян, Заместитель Министра экономики Республики Армении, Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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