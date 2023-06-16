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В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html
В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС
В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2023
В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "дичью и агонией" заявление Владимира Зеленского о намерении российской стороной якобы подорвать Запорожскую АЭС. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:45
2023-06-16T20:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
сергей шойгу
запорожская аэс
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "дичью и агонией" заявление Владимира Зеленского о намерении российской стороной якобы подорвать Запорожскую АЭС. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. "У Зеленского поменялась тактика. Он, ощущая агонию, путем обмана пытается отвести внимание от провала их распиаренного контрнаступления. Зеленский, паникуя, несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности", - заявил РИА Новости Шеремет. По его словам, именно Россия сегодня является единственной страной в мире, которая способна защитить Запорожскую АЭС от террористических атак киевского режима. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
россия
украина
энергодар
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россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, сергей шойгу, запорожская аэс, госдума рф, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Госдума РФ, Энергодар
В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС

Депутат Шеремет назвал слова Зеленского о намерении России подорвать ЗАЭС дичью и агонией

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "дичью и агонией" заявление Владимира Зеленского о намерении российской стороной якобы подорвать Запорожскую АЭС.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Киеве набросились на Зеленского из-за провала наступления ВСУ
15 июня, 20:44
"У Зеленского поменялась тактика. Он, ощущая агонию, путем обмана пытается отвести внимание от провала их распиаренного контрнаступления. Зеленский, паникуя, несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности", - заявил РИА Новости Шеремет.
По его словам, именно Россия сегодня является единственной страной в мире, которая способна защитить Запорожскую АЭС от террористических атак киевского режима.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметСергей ШойгуЗапорожская АЭСГосдума РФЭнергодар
 
 
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