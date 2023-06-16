https://ria.ru/20230616/zaes-1878790922.html

В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС

В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2023

В ГД прокомментировали слова Зеленского о намерении России "подорвать" ЗАЭС

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "дичью и агонией" заявление Владимира Зеленского о намерении российской стороной якобы подорвать Запорожскую АЭС. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:45

2023-06-16T20:45

2023-06-16T20:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

сергей шойгу

запорожская аэс

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал "дичью и агонией" заявление Владимира Зеленского о намерении российской стороной якобы подорвать Запорожскую АЭС. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. "У Зеленского поменялась тактика. Он, ощущая агонию, путем обмана пытается отвести внимание от провала их распиаренного контрнаступления. Зеленский, паникуя, несет откровенную дичь, спекулируя на теме ядерной безопасности", - заявил РИА Новости Шеремет. По его словам, именно Россия сегодня является единственной страной в мире, которая способна защитить Запорожскую АЭС от террористических атак киевского режима. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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украина

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россия, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, сергей шойгу, запорожская аэс, госдума рф, энергодар