ВТБ не намерен покупать долю в "Яндексе"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВТБ не будет участвовать в покупке доли в компании "Яндекс", заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ."Нет, конечно. Если только нам под управление дадут", - ответил он на вопрос, будет ли ВТБ участвовать в этом.А на уточняющий вопрос, было бы ВТБ интересно стать кредитором кого-то из покупателей, он добавил: "Мы даже не рассматривали пока такие вопросы. Никто не обращался, по крайней мере. По-моему, у всех есть деньги"."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на ПЭМФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВТБ не будет участвовать в покупке доли в компании "Яндекс", заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
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"Нет, конечно. Если только нам под управление дадут", - ответил он на вопрос, будет ли ВТБ участвовать в этом.
А на уточняющий вопрос, было бы ВТБ интересно стать кредитором кого-то из покупателей, он добавил: "Мы даже не рассматривали пока такие вопросы. Никто не обращался, по крайней мере. По-моему, у всех есть деньги".
"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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