https://ria.ru/20230616/yandeks-1878619397.html

ВТБ не намерен покупать долю в "Яндексе"

ВТБ не намерен покупать долю в "Яндексе" - РИА Новости, 16.06.2023

ВТБ не намерен покупать долю в "Яндексе"

ВТБ не будет участвовать в покупке доли в компании "Яндекс", заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:34

2023-06-16T13:34

2023-06-16T13:42

пмэф-2023

экономика

андрей костин (банкир)

втб

яндекс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВТБ не будет участвовать в покупке доли в компании "Яндекс", заявил глава банка Андрей Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ."Нет, конечно. Если только нам под управление дадут", - ответил он на вопрос, будет ли ВТБ участвовать в этом.А на уточняющий вопрос, было бы ВТБ интересно стать кредитором кого-то из покупателей, он добавил: "Мы даже не рассматривали пока такие вопросы. Никто не обращался, по крайней мере. По-моему, у всех есть деньги"."Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября. Материнская Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В это же время международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением материнской Yandex N.V.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей костин (банкир), втб, яндекс