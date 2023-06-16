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Песков выразил уверенность, что речь Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Песков выразил уверенность, что речь Путина на ПМЭФ услышат на Западе - РИА Новости, 16.06.2023

Песков выразил уверенность, что речь Путина на ПМЭФ услышат на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что речь российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:45

2023-06-16T18:45

2023-06-16T18:49

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что речь российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ услышат на Западе. "Услышат. Мне не кажется, а я уверен", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин