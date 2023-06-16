Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС сильно понижается, он уже достиг семи метров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается, киевский режим намеренно увеличил его, но при этом на ситуацию это уже никак не влияет."Но любой сброс этой воды, собственно говоря, уже существенно не повлияет на ситуацию с отметками, которые сейчас есть. Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами… Уже семь метров, а нужно нормативно 12", - сказал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС сильно понижается, он уже достиг семи метров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается, киевский режим намеренно увеличил его, но при этом на ситуацию это уже никак не влияет.
"Но любой сброс этой воды, собственно говоря, уже существенно не повлияет на ситуацию с отметками, которые сейчас есть. Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами… Уже семь метров, а нужно нормативно 12", - сказал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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