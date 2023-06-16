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Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище - РИА Новости, 16.06.2023
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12:02 16.06.2023 (обновлено: 13:27 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/voda-1878580433.html
Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище
Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище - РИА Новости, 16.06.2023
Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище
Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС сильно понижается, он уже достиг семи метров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:02
2023-06-16T13:27
пмэф-2023
общество
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС сильно понижается, он уже достиг семи метров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается, киевский режим намеренно увеличил его, но при этом на ситуацию это уже никак не влияет."Но любой сброс этой воды, собственно говоря, уже существенно не повлияет на ситуацию с отметками, которые сейчас есть. Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами… Уже семь метров, а нужно нормативно 12", - сказал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, каховская гэс
ПМЭФ-2023, Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Сальдо рассказал о сильном понижении уровня воды в Каховском водохранилище

Врио губернатора Сальдо: уровень воды в Каховском водохранилище понизился до семи метров

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения Каховской ГЭС сильно понижается, он уже достиг семи метров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС продолжается, киевский режим намеренно увеличил его, но при этом на ситуацию это уже никак не влияет.
"Но любой сброс этой воды, собственно говоря, уже существенно не повлияет на ситуацию с отметками, которые сейчас есть. Сейчас в Каховском водохранилище уровень воды сильно понижается. Он даже понизился ниже ожидаемого нами… Уже семь метров, а нужно нормативно 12", - сказал Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ОбществоХерсонская областьВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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