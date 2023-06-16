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Дату визита Путина в Китай пока не назначили
Дату визита Путина в Китай пока не назначили - РИА Новости, 16.06.2023
Дату визита Путина в Китай пока не назначили
В каком месяце состоится визит президента России Владимира Путина в Китай, пока не известно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:32
2023-06-16T14:32
2023-06-16T14:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В каком месяце состоится визит президента России Владимира Путина в Китай, пока не известно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."В каком месяце? Нет, пока еще нет", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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китай, в мире, владимир путин, юрий ушаков, россия
ПМЭФ-2023, Китай, В мире, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия
Дату визита Путина в Китай пока не назначили
Помощник президента Ушаков на ПМЭФ заявил, что дату визита Путина в Китай еще не назначили