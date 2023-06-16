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Дату визита Путина в Китай пока не назначили

Дату визита Путина в Китай пока не назначили - РИА Новости, 16.06.2023

Дату визита Путина в Китай пока не назначили

В каком месяце состоится визит президента России Владимира Путина в Китай, пока не известно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:32

2023-06-16T14:32

2023-06-16T14:41

пмэф-2023

китай

в мире

владимир путин

юрий ушаков

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В каком месяце состоится визит президента России Владимира Путина в Китай, пока не известно, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."В каком месяце? Нет, пока еще нет", - сказал он журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

китай

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китай, в мире, владимир путин, юрий ушаков, россия