Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента - он перенесен на неопределенный срок. Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля. "Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя - ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю", - заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ. Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок. При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента - он перенесен на неопределенный срок.
Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля.
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"Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя - ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю", - заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ.
Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок.
При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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