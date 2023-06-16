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Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
02:06 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vino-1878499958.html
Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином
Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином - РИА Новости, 16.06.2023
Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином
Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:06
2023-06-16T02:06
пмэф-2023
экономика
россия
госдума рф
почта россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента - он перенесен на неопределенный срок. Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля. "Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя - ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю", - заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ. Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок. При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Новости
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экономика, россия, госдума рф, почта россии, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Госдума РФ, Почта России, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином

АКИТ: Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином через "Почту России"

© Фото : Freepik/KamranAydinovБокалы с белым и красным вином
Бокалы с белым и красным вином - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Freepik/KamranAydinov
Бокалы с белым и красным вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента - он перенесен на неопределенный срок.
Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов во время подписания документов
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"
15 июня, 18:55
"Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя - ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю", - заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ.
Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок.
При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияГосдума РФПочта РоссииАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
 
 
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