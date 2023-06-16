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Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином

Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином - РИА Новости, 16.06.2023

Госдума перенесла рассмотрение закона об онлайн-торговле вином

Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T02:06

2023-06-16T02:06

2023-06-16T02:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента - он перенесен на неопределенный срок. Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля. "Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя - ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю", - заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ. Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок. При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку - "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, госдума рф, почта россии, ассоциация компаний интернет-торговли (акит)