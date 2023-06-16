https://ria.ru/20230616/vaykule-1878566048.html

"Переобувщица": Вайкуле осудили за слова о сносе советских памятников

"Переобувщица": Вайкуле осудили за слова о сносе советских памятников - РИА Новости, 16.06.2023

"Переобувщица": Вайкуле осудили за слова о сносе советских памятников

В Сети осудили эстрадную певицу Лайму Вайкуле после ее высказывания о сносе советских памятников. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:56

2023-06-16T12:56

2023-06-16T12:56

шоубиз

лайма вайкуле

а. с. пушкин

россия

рига

латвия

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Сети осудили эстрадную певицу Лайму Вайкуле после ее высказывания о сносе советских памятников.Недавно артистке задали вопрос на одном из латвийских каналов об ее отношении к демонтажу монумента А. С. Пушкину в Риге. Вайкуле считает, что от советского прошлого надо было уйти еще в 90-е. "Это не стоит того, чтобы мы в Латвии между собой ругались. Проблема в том, что это не произошло в 90-е. Мы все хотели уйти от советского прошлого. Еще тогда надо было это все сделать", – ответила артистка.В соцсетях и пабликах многие возмутились высказыванию певицы и напомнили, что она долгие годы "жила за счет России". "Давно пора эту " кормилицу" лишить всех российских прикормов", "Лайма, ты тоже советское прошлое. Не забывай об этом!", "Всю жизнь жила за счет России, а потом переобулась", "Пушкин – это советское прошлое? Она вообще в курсе, когда жил Пушкин?", "Скажите даме, что Пушкин не советский писатель"– отреагировали в Сети.Лайма Вайкуле не в первый раз позволяет себе негативные высказывания в адрес советской и российской истории. Так, в апреле она заявила, что памятники солдатам ВОВ не имеют художественной ценности. После этого депутат Госдумы Елена Драпеко предложила забыть об исполнительнице. Политический деятель подчеркнула, что в России будут защищать свои монументы.

https://ria.ru/20230526/vaykule-1874298736.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, а. с. пушкин, россия, рига, латвия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, елена драпеко