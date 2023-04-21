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Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ - РИА Новости, 21.04.2023
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Шоубиз
 
14:39 21.04.2023 (обновлено: 21:24 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/vaykule-1866885211.html
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ - РИА Новости, 21.04.2023
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:39
2023-04-21T21:24
шоубиз
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности."Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", — сказала она.Артистка также утверждает, что Россия якобы приватизировала День Победы и русский язык, который, по ее мнению, принадлежит всему миру.В прошлом году Вайкуле выступила против проведения спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, призвал запретить певице въезд в страну из-за отсутствия уважения со стороны артистки.
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лайма вайкуле, россия, латвия, ссср, знаменитости, день победы, госдума рф, алла пугачева, украина
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Россия, Латвия, СССР, Знаменитости, День Победы, Госдума РФ, Алла Пугачева, Украина
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ

Вайкуле заявила об отсутствии художественной ценности у советских памятников солдатам ВОВ

© Фото : @laima_vaikule_officialЛайма Вайкуле
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : @laima_vaikule_official
Лайма Вайкуле. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности.
"Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", — сказала она.
Артистка также утверждает, что Россия якобы приватизировала День Победы и русский язык, который, по ее мнению, принадлежит всему миру.
В прошлом году Вайкуле выступила против проведения спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, призвал запретить певице въезд в страну из-за отсутствия уважения со стороны артистки.
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ШоубизЛайма ВайкулеРоссияЛатвияСССРЗнаменитостиДень ПобедыГосдума РФАлла ПугачеваУкраина
 
 
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