https://ria.ru/20230421/vaykule-1866885211.html

Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ

Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ - РИА Новости, 21.04.2023

Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:39

2023-04-21T14:39

2023-04-21T21:24

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности."Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", — сказала она.Артистка также утверждает, что Россия якобы приватизировала День Победы и русский язык, который, по ее мнению, принадлежит всему миру.В прошлом году Вайкуле выступила против проведения спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, призвал запретить певице въезд в страну из-за отсутствия уважения со стороны артистки.

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, россия, латвия, ссср, знаменитости, день победы, госдума рф, алла пугачева, украина