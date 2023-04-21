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Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ - РИА Новости, 21.04.2023
Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:39
2023-04-21T14:39
2023-04-21T21:24
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле заявила на своем YouTube-канале, что памятники солдатам Великой Отечественной войны не имеют художественной ценности."Не понимаю людей, которые говорили про памятники, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", — сказала она.Артистка также утверждает, что Россия якобы приватизировала День Победы и русский язык, который, по ее мнению, принадлежит всему миру.В прошлом году Вайкуле выступила против проведения спецоперации на Украине и перестала давать концерты в России. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, призвал запретить певице въезд в страну из-за отсутствия уважения со стороны артистки.
https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вайкуле сделала резкое заявление о Дне Победы и памятниках солдатам ВОВ
Вайкуле заявила об отсутствии художественной ценности у советских памятников солдатам ВОВ