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Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 16.06.2023 (обновлено: 21:50 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию - РИА Новости, 16.06.2023
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию
Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:54
2023-06-16T21:50
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
россия
украина
владимир зеленский
сирил рамафоса
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам.&quot;Предложения — да (были выдвинуты. — Прим. ред.). Но не будем разглашать до разговора с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным&quot;, — сказал собеседник агентства.Главы африканских государств не отказываются от своих целей по достижению мира и едут в Россию, чтобы выслушать другую сторону, уточнил источник.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Сегодня президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html
https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html
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киев, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, сирил рамафоса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, В мире
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию

Африканские лидеры предложили Украине варианты урегулирования, но пока не разгласят их

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам.
«

"Предложения — да (были выдвинуты. — Прим. ред.). Но не будем разглашать до разговора с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — сказал собеседник агентства.

Главы африканских государств не отказываются от своих целей по достижению мира и едут в Россию, чтобы выслушать другую сторону, уточнил источник.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСирил РамафосаВ мире
 
 
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