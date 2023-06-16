https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию

Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию - РИА Новости, 16.06.2023

Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию

Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:54

2023-06-16T20:54

2023-06-16T21:50

специальная военная операция на украине

киев

владимир путин

россия

украина

владимир зеленский

сирил рамафоса

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам."Предложения — да (были выдвинуты. — Прим. ред.). Но не будем разглашать до разговора с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — сказал собеседник агентства.Главы африканских государств не отказываются от своих целей по достижению мира и едут в Россию, чтобы выслушать другую сторону, уточнил источник.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Сегодня президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html

киев

россия

украина

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киев, владимир путин, россия, украина, владимир зеленский, сирил рамафоса, в мире