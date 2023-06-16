Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию
Африканские лидеры предложили Украине варианты урегулирования, но пока не разгласят их
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
Президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Африканские лидеры выдвинули Украине предложения по мирному урегулированию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к переговорам.
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"Предложения — да (были выдвинуты. — Прим. ред.). Но не будем разглашать до разговора с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — сказал собеседник агентства.
Главы африканских государств не отказываются от своих целей по достижению мира и едут в Россию, чтобы выслушать другую сторону, уточнил источник.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
Сегодня президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов посетили Киев, где провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча глав африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.