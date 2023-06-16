https://ria.ru/20230616/ukraina-1878542866.html

Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта

Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта - РИА Новости, 16.06.2023

Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:13

2023-06-16T10:13

2023-06-16T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми. "Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Ни никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - сказал Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого публикует в пятницу пресс-служба альянса. Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта. "У нас идут многочисленные дискуссии, направленные на то, чтобы история не повторилась… Поэтому наши обязательства перед Украиной должны носить долгосрочный характер", - сказал генсек НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр