Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в разгар конфликта
Столтенберг заявил, что двери в НАТО для Украины открыты, но только по окончании конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта, но в очередной раз повторил утверждение о том, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.
"Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Ни никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны. Все союзники говорят о том, что двери в альянс открыты. Мы это показали, интегрировав Финляндию и Швецию", - сказал Столтенберг в интервью французскому телеканалу France 5, выдержки из которого публикует в пятницу пресс-служба альянса.
Отвечая на вопрос о возможных гарантиях для Украины, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, он указал на дискуссии внутри альянса с целью предотвращения повторения конфликта. "У нас идут многочисленные дискуссии, направленные на то, чтобы история не повторилась… Поэтому наши обязательства перед Украиной должны носить долгосрочный характер", - сказал генсек НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.