https://ria.ru/20230616/uekhavshie-1878755617.html

Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась

Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась

Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:10

2023-06-16T18:10

2023-06-16T18:10

пмэф-2023

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то если хочет жить в другом месте - ради бога. Но я уверен, что этот процесс - он, скорее, позитивный, чем негативный, потому что, он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, много россиян сейчас живут и работают в Эмиратах, еще больше в странах - ближайших соседях РФ: Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. "Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают", - отметил президент. Путин добавил, что есть большая разница, где жить, например в Москве с ее огромными социальными благами и возможностями или в ином городе, или в иной языковой культуре. "Одно дело - жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело - жить в отрыве от них", - сказал глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика