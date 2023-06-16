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Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:10 16.06.2023
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Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась
Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась
Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:10
2023-06-16T18:10
пмэф-2023
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то если хочет жить в другом месте - ради бога. Но я уверен, что этот процесс - он, скорее, позитивный, чем негативный, потому что, он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, много россиян сейчас живут и работают в Эмиратах, еще больше в странах - ближайших соседях РФ: Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. "Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают", - отметил президент. Путин добавил, что есть большая разница, где жить, например в Москве с ее огромными социальными благами и возможностями или в ином городе, или в иной языковой культуре. "Одно дело - жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело - жить в отрыве от них", - сказал глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230603/proshloe-1875924411.html
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россия, владимир путин, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась

Путин заявил, что уехавшие из России после февраля 2022 года продолжают возвращаться

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то если хочет жить в другом месте - ради бога. Но я уверен, что этот процесс - он, скорее, позитивный, чем негативный, потому что, он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
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По его словам, много россиян сейчас живут и работают в Эмиратах, еще больше в странах - ближайших соседях РФ: Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. "Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают", - отметил президент.
Путин добавил, что есть большая разница, где жить, например в Москве с ее огромными социальными благами и возможностями или в ином городе, или в иной языковой культуре. "Одно дело - жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело - жить в отрыве от них", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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