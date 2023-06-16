Путин заявил, что половина уехавших из страны с февраля 2022 года вернулась
Путин заявил, что уехавшие из России после февраля 2022 года продолжают возвращаться
© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкКПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией
КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Половина тех россиян, которые уехали из страны после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, этот процесс продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то если хочет жить в другом месте - ради бога. Но я уверен, что этот процесс - он, скорее, позитивный, чем негативный, потому что, он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
По его словам, много россиян сейчас живут и работают в Эмиратах, еще больше в странах - ближайших соседях РФ: Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане. "Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают", - отметил президент.
Путин добавил, что есть большая разница, где жить, например в Москве с ее огромными социальными благами и возможностями или в ином городе, или в иной языковой культуре. "Одно дело - жить среди друзей, привычного круга связей, среди родственников и просто знакомых, которых время от времени хочется видеть, а другое дело - жить в отрыве от них", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.