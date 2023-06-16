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Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год

Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год - РИА Новости, 16.06.2023

Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что его первая учительница очень добрая и была для всех детей в классе "второй мамой". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:06

2023-06-16T22:06

2023-06-16T22:06

год педагога и наставника

общество

олег хорохордин

сн_образование

образование

республика алтай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что его первая учительница очень добрая и была для всех детей в классе "второй мамой". "Ее зовут Светлана Александровна. Я с ней вижусь каждый год. В прошлом году я приходил к ней в класс... Она также работает в школе. Она очень добрая, хорошая, в классе ее все любили. Она и знания нам дала, и была нам как вторая мама", - рассказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава Республики Алтай рассказал, что учился в школе №106 города Барнаула. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.

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общество, олег хорохордин, сн_образование, образование, республика алтай