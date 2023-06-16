https://ria.ru/20230616/uchitel-1878803431.html
Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год
Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год - РИА Новости, 16.06.2023
Олег Хорохордин: вижусь со своей первой учительницей каждый год
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что его первая учительница очень добрая и была для всех детей в классе "второй мамой". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:06
2023-06-16T22:06
2023-06-16T22:06
год педагога и наставника
общество
олег хорохордин
сн_образование
образование
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/18/1552021896_0:55:2702:1574_1920x0_80_0_0_349e1049fb7393dd17ad5ca902b3b735.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что его первая учительница очень добрая и была для всех детей в классе "второй мамой". "Ее зовут Светлана Александровна. Я с ней вижусь каждый год. В прошлом году я приходил к ней в класс... Она также работает в школе. Она очень добрая, хорошая, в классе ее все любили. Она и знания нам дала, и была нам как вторая мама", - рассказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава Республики Алтай рассказал, что учился в школе №106 города Барнаула. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/18/1552021896_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_424c6342b35c270069a90c21f1e36ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег хорохордин, сн_образование, образование, республика алтай
Год педагога и наставника, Общество, Олег Хорохордин, СН_Образование, Образование, Республика Алтай
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что его первая учительница очень добрая и была для всех детей в классе "второй мамой".
"Ее зовут Светлана Александровна. Я с ней вижусь каждый год. В прошлом году я приходил к ней в класс... Она также работает в школе. Она очень добрая, хорошая, в классе ее все любили. Она и знания нам дала, и была нам как вторая мама", - рассказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава Республики Алтай рассказал, что учился в школе №106 города Барнаула.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф
, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.