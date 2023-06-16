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Глава Северной Осетии рассказал, за что благодарен первой учительнице

Глава Северной Осетии рассказал, за что благодарен первой учительнице - РИА Новости, 16.06.2023

Глава Северной Осетии рассказал, за что благодарен первой учительнице

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:21

2023-06-16T14:21

2023-06-16T14:22

пмэф-2023

образование - общество

сергей меняйло

россия

республика северная осетия - алания

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение. "Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. "Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, сергей меняйло, россия, республика северная осетия - алания