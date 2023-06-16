Глава Северной Осетии рассказал, за что благодарен первой учительнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение. "Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. "Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло на стенде РИА Новости на ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение.
"Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
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"Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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