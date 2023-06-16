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Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
00:57 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/tver-1878496002.html
Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году
Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году - РИА Новости, 16.06.2023
Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году
Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T00:57
2023-06-16T00:57
пмэф-2023
тверская область
тверь
осташков
игорь руденя
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума. Как информировала в четверг пресс-служба правительства Тверской области, за последние семь лет турпоток в регионе вырос с 1,3 миллиона человек до 2,6 миллиона. В ближайшие четыре года планируется увеличить этот показатель как минимум до 4 миллионов туристов в год. "На текущий год мы делаем осторожный прогноз, что по отношению к прошлому году мы увеличим (турпоток) еще на 50%", - сообщил Руденя. По словам губернатора, загрузка гостиниц в области на конец года в среднем составляла 65-70%, по итогам первого квартала этого года - более 75% в зависимости от класса мест размещения туристов. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в числе наиболее популярных направлений среди путешественников – Тверь, Осташков, Конаковский и Селижаровский районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочек. В регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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тверская область, тверь, осташков, игорь руденя, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Тверская область, Тверь, Осташков, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023
Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году

Губернатор Руденя: Тверская область планирует увеличить турпоток на 50 процентов

© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Fotolia / Yuli
Мост через Волгу в Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как информировала в четверг пресс-служба правительства Тверской области, за последние семь лет турпоток в регионе вырос с 1,3 миллиона человек до 2,6 миллиона. В ближайшие четыре года планируется увеличить этот показатель как минимум до 4 миллионов туристов в год.
Завод по производству бумаги - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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00:16
"На текущий год мы делаем осторожный прогноз, что по отношению к прошлому году мы увеличим (турпоток) еще на 50%", - сообщил Руденя.
По словам губернатора, загрузка гостиниц в области на конец года в среднем составляла 65-70%, по итогам первого квартала этого года - более 75% в зависимости от класса мест размещения туристов.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в числе наиболее популярных направлений среди путешественников – Тверь, Осташков, Конаковский и Селижаровский районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочек. В регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Тверская областьТверьОсташковИгорь РуденяПМЭФ 2023
 
 
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