https://ria.ru/20230616/tver-1878496002.html

Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году

Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году - РИА Новости, 16.06.2023

Тверская область планирует увеличить турпоток в этом году

Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T00:57

2023-06-16T00:57

2023-06-16T00:57

пмэф-2023

тверская область

тверь

осташков

игорь руденя

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Тверская область рассчитывает в этом году увеличить туристический поток в регион на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума. Как информировала в четверг пресс-служба правительства Тверской области, за последние семь лет турпоток в регионе вырос с 1,3 миллиона человек до 2,6 миллиона. В ближайшие четыре года планируется увеличить этот показатель как минимум до 4 миллионов туристов в год. "На текущий год мы делаем осторожный прогноз, что по отношению к прошлому году мы увеличим (турпоток) еще на 50%", - сообщил Руденя. По словам губернатора, загрузка гостиниц в области на конец года в среднем составляла 65-70%, по итогам первого квартала этого года - более 75% в зависимости от класса мест размещения туристов. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в числе наиболее популярных направлений среди путешественников – Тверь, Осташков, Конаковский и Селижаровский районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочек. В регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/proizvodstvo-1878494079.html

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тверская область, тверь, осташков, игорь руденя, пмэф 2023