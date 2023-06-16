https://ria.ru/20230616/troitsa-1878758232.html

Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля - РИА Новости, 16.06.2023

Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, Министерство культуры готовит документы о передаче святыни в пользование Русской православной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:18

2023-06-16T18:18

2023-06-16T19:27

религия

русская православная церковь

сергий радонежский

день святой троицы

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владимир путин

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, Министерство культуры готовит документы о передаче святыни в пользование Русской православной церкви, сообщается на сайте РПЦ."В связи с указанием президента России В. В. Путина икона "Святая Троица" подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В настоящее время Министерство культуры готовит документы в целях оформления передачи святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — говорится в заявлении.Отмечается, что безответственные высказывания о саботаже указа президента со стороны Минкультуры не имеют никаких оснований.В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

https://ria.ru/20230614/troitsa-1878181720.html

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русская православная церковь, сергий радонежский, день святой троицы, москва, россия, владимир путин