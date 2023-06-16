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Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля - РИА Новости, 16.06.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:18 16.06.2023 (обновлено: 19:27 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/troitsa-1878758232.html
Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля - РИА Новости, 16.06.2023
Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля
Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, Министерство культуры готовит документы о передаче святыни в пользование Русской православной... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:18
2023-06-16T19:27
религия
русская православная церковь
сергий радонежский
день святой троицы
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, Министерство культуры готовит документы о передаче святыни в пользование Русской православной церкви, сообщается на сайте РПЦ."В связи с указанием президента России В. В. Путина икона "Святая Троица" подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В настоящее время Министерство культуры готовит документы в целях оформления передачи святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — говорится в заявлении.Отмечается, что безответственные высказывания о саботаже указа президента со стороны Минкультуры не имеют никаких оснований.В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
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русская православная церковь, сергий радонежский, день святой троицы, москва, россия, владимир путин
Религия, Русская православная церковь, Сергий Радонежский, День Святой Троицы, Москва, Россия, Владимир Путин
Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

РПЦ: пребывание иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Икона "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля, Министерство культуры готовит документы о передаче святыни в пользование Русской православной церкви, сообщается на сайте РПЦ.
"В связи с указанием президента России В. В. Путина икона "Святая Троица" подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В настоящее время Министерство культуры готовит документы в целях оформления передачи святыни. Принято решение о продлении срока пребывания иконы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — говорится в заявлении.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Депутат МГД обратился к Третьяковке по вопросу содержания иконы "Троица"
14 июня, 21:58
Отмечается, что безответственные высказывания о саботаже указа президента со стороны Минкультуры не имеют никаких оснований.

Шедевр древнерусской живописи икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. В 1929-м ее передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году святыню доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В мае Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Третьего июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
 
РелигияРусская православная церковьСергий РадонежскийДень Святой ТроицыМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
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