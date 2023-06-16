https://ria.ru/20230616/tatarstan-1878602904.html

Минниханов: кадры позволяют Татарстану быть в лидерах рейтинга

Минниханов: кадры позволяют Татарстану быть в лидерах рейтинга - РИА Новости, 16.06.2023

Минниханов: кадры позволяют Татарстану быть в лидерах рейтинга

Развитая инфраструктура для бизнеса, подготовка квалифицированных кадров, помощь бизнесу в продвижении продукта помогают Татарстану уже несколько лет держаться... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:57

2023-06-16T12:57

2023-06-16T12:57

республика татарстан

экономика

тюменская область

россия

рустам минниханов

москва

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Развитая инфраструктура для бизнеса, подготовка квалифицированных кадров, помощь бизнесу в продвижении продукта помогают Татарстану уже несколько лет держаться в числе лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России, заявил глава республики Рустам Минниханов. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форма. Первое место заняла Москва, вторе - Татарстан, на третьем месте сразу три региона - Московская, Нижегородская и Тюменская области. Татарстан удерживает свою позицию уже пятый год подряд. "Держаться на этой позиции на самом деле не так просто… Это очень серьезная и комплексная работа, совместная работа. Все федеральные инициативы мы вместе разрабатываем и внедряем", - сказал Минниханов во время церемонии подведения итогов. Глава Татарстана обозначил системные решения, которые позволяют республике двигаться вперед и удерживать лидирующие позиции. "Первое - мы создали хорошую инфраструктуру для малого и среднего бизнеса… Это две особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития, свыше 100 площадок промышленных, индустриальных. По прошлому году задействовано 97 тысяч человек на этих площадках, отгружено продукции на 596 миллиардов рублей", - рассказал он. Вторая составляющая успеха - это подготовка кадров. Татарстан, по словам Минниханова, очень серьезно занимаемся созданием ресурсных центров, сегодня в республике их 45. И третье - это продвижение малого и среднего бизнеса. "Мы создали Республиканский маркетинговый центр. Итоги прошлого года - 4,4 тысячи участников малого и среднего бизнеса получили заказ на 196 миллиардов рублей. Если мы не можем продвигать свой продукт, ничего не получится", - добавил глава республики. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/razrabotki-1878090285.html

https://ria.ru/20230524/moskvich-1873907711.html

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экономика, тюменская область, россия, рустам минниханов, москва, пмэф