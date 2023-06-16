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В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами

В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами - РИА Новости, 16.06.2023

В США причины провала контрнаступления ВСУ описали двумя словами

Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена", написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T01:46

2023-06-16T01:46

2023-06-16T13:17

в мире

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россия

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Успеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена", написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк."Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала "до последнего украинца", — бесчеловечно", — заявил он.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".

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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу