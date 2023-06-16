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"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:12 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/stavka-1878503782.html
"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года
"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года - РИА Новости, 16.06.2023
"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года
Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:12
2023-06-16T04:12
пмэф-2023
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное инфляционное давление, сказала РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях. "Мы ожидаем сохранение достаточно жесткой риторики, но сохранение ставки до конца года на текущих уровнях", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Экономист считает, что ожидания ЦБ по инфляции слишком высокие, а также недооценивается реальная стоимость фондирования для предприятий и банков при нынешних уровнях ключевой ставки. "Консерватизм и ригидность Банка России приводит к тому, что ставка поддерживается на высоком уровне даже при умеренном инфляционном давлении", - заключила Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/stavka-1878199484.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра
ПМЭФ-2023, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА
"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года

"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 7,5 процентов до конца года

© Фото : "Эксперт РА"Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова
Глава рейтингового агентства Эксперт РА Марина Чекурова - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : "Эксперт РА"
Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное инфляционное давление, сказала РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях.
Вывеска Росбанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Росбанк прогнозирует рост ключевой ставки в России к концу года
15 июня, 02:10
"Мы ожидаем сохранение достаточно жесткой риторики, но сохранение ставки до конца года на текущих уровнях", - сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Экономист считает, что ожидания ЦБ по инфляции слишком высокие, а также недооценивается реальная стоимость фондирования для предприятий и банков при нынешних уровнях ключевой ставки.
"Консерватизм и ригидность Банка России приводит к тому, что ставка поддерживается на высоком уровне даже при умеренном инфляционном давлении", - заключила Чекурова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РА
 
 
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