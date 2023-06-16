https://ria.ru/20230616/stavka-1878503782.html

"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года

"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года - РИА Новости, 16.06.2023

"Эксперт РА" ждет сохранения ключевой ставки ЦБ до конца года

Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:12

2023-06-16T04:12

2023-06-16T04:12

пмэф-2023

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Банк России сохранит ставку на текущем уровне в 7,5% годовых до конца года, при этом консервативность регулятора не позволяет снизить ее, несмотря на умеренное инфляционное давление, сказала РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. ЦБ в июне вновь оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривал возможность повышения ставки, но пока решил лишь ужесточить сигнал по будущим действиям, допустив возможность увеличения ставки на ближайших заседаниях. "Мы ожидаем сохранение достаточно жесткой риторики, но сохранение ставки до конца года на текущих уровнях", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Экономист считает, что ожидания ЦБ по инфляции слишком высокие, а также недооценивается реальная стоимость фондирования для предприятий и банков при нынешних уровнях ключевой ставки. "Консерватизм и ригидность Банка России приводит к тому, что ставка поддерживается на высоком уровне даже при умеренном инфляционном давлении", - заключила Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/stavka-1878199484.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра