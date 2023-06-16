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Байден хотел поговорить с Си после поражения аэростата КНР, сообщили СМИ

Байден хотел поговорить с Си после поражения аэростата КНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.06.2023

Байден хотел поговорить с Си после поражения аэростата КНР, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден хотел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после того, как американские военные сбили китайский аэростат у РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:31

2023-06-16T15:31

2023-06-16T15:31

в мире

китай

сша

пекин

джо байден

энтони блинкен

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден хотел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после того, как американские военные сбили китайский аэростат у берегов США, но высшие советники по национальной безопасности отговорили его от этого, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Байдена и одного бывшего американского чиновника. Как сообщает телеканал, по словам чиновников, советники заявили Байдену, что Китай был слишком разгневан решением американского президента сбить шар, чтобы этот разговор оказался продуктивным. "По словам чиновников, Байден считал, что его взаимодействие с Си может помочь снизить новое обострение напряженности в отношениях с Пекином, если у него будет возможность поговорить прямо и сгладить ситуацию. Но, как сообщили чиновники, советники президента убедили его, что это было неподходящее время для разговора между лидерами", - сообщает телеканал в пятницу. Как отмечается, чиновники также заявили Байдену, что лучшим порядком действий в этой ситуации будет начать работу с Пекином через представителей более низкого уровня. При этом, добавляет телеканал, бывший американский чиновник, знакомый с обсуждениями, заявил, что отчасти стратегия, направленная на то, чтобы отговорить Байдена от разговора, заключалась в том, что имелись опасения, что это могло выглядеть так будто Баден "умоляет о переговорах". Однако другой чиновник отрицает, что были такие настроения. Кроме того, два высокопоставленных чиновника администрации Байдена заявили телеканалу, что телефонный разговор американского и китайского лидеров перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Китай не ожидается. Блинкен посетит Пекин 18-19 июня. Это первый визит госсекретаря США в КНР с 2018 года и первый визит в Китай представителя администрации США с 2019 года. Ранее в феврале стало известно о готовящемся, но затем отложенном на неопределенный срок визите Блинкена в Китай. Формальным поводом к отмене поездки, факт подготовки которой Пекин не анонсировал официально, стал инцидент с китайским воздушным шаром. Китайский аэростат пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой: США утверждают, что он собирал разведывательную информацию, но Пекин это отрицает. При этом резкое похолодание и фактически разрыв контактов по ключевым направлениям взаимодействия между Вашингтоном и Пекином произошел еще в прошлом году - после состоявшегося в августе прошлого года визита на остров Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Власти КНР выступают резко против подобных контактов.

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https://ria.ru/20230613/molchanie-1877754092.html

китай

сша

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, пекин, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин