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России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, заявил Путин

России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, заявил Путин

России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но она не делает этого по некоторым соображениям, заявил президент Владимир Путин на планерном... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:36

2023-06-16T17:36

2023-06-16T19:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но она не делает этого по некоторым соображениям, заявил президент Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ.Ранее он отметил, что атаки на Белгородскую область, на Кремль - это попытка спровоцировать Россию на ответные серьезные действия."Послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили пять комплексов "Патриот", то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений", - сказал Путин.Он также ответил на уточняющий вопрос модератора сессии - американского политолога Дмитрия Саймса, что таких причин много, и он позже ему расскажет, но уже не публично.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, киев, в мире, владимир путин, дмитрий саймс, белгородская область