https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878790774.html

Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений

Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений - РИА Новости, 16.06.2023

Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений

Тульская область заключила на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 инвестиционных соглашений, которые позволят создать в регионе... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:44

2023-06-16T20:44

2023-06-16T20:44

тульская область

тульская область

россия

санкт-петербург

еврохим

алексей дюмин

пмэф 2023

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878790471_0:118:3073:1848_1920x0_80_0_0_2ddc323488909f72aefd54ddf5eee667.jpg

ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тульская область заключила на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 инвестиционных соглашений, которые позволят создать в регионе почти 3 тысячи рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По словам собеседника агентства, итоги работы делегации правительства Тульской области на ПМЭФ в пятницу подвел губернатор Алексей Дюмин."В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 миллиардов рублей. На Форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей. И это очень достойный результат. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также – благодаря выстроенной системе работы с инвесторами. Мы видим, что опустевшие ниши заполняют другие инвесторы, готовые работать в сегодняшних условиях, решать важнейшие для страны задачи импортозамещения и технологического суверенитета", - цитируют в пресс-службе главу региона.Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 3 тысячи новых рабочих мест. Новые проекты будут реализованы в химической отрасли, энергетике, легкой промышленности, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и переработке. Большая часть из них направлена на создание импортозамещающих производств.В числе наиболее крупных проектов - соглашение с компанией "Еврохим", которая планирует построить новое химическое производство хлората натрия, используемого при изготовлении бумаги. Еще один крупный проект – строительство литейного завода по производству лопаток для газовых турбин. Проект реализуется в рамках программы "Достижение технологического суверенитета" Минпромторга РФ. Также компания "РесурсИнвест-Развитие" планирует реализовать инновационный проект по переработке сельхозпродукции. Аналогичного производства в России пока нет. Продукция будет применяться для изготовления диетического и спортивного питания."Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы им оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул Дюмин.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/investproekty-1878643694.html

https://ria.ru/20230525/dyumin-1874027261.html

тульская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, санкт-петербург, еврохим, алексей дюмин, пмэф 2023, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)