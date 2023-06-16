https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878790774.html
Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений
Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений - РИА Новости, 16.06.2023
Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений
Тульская область заключила на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 инвестиционных соглашений, которые позволят создать в регионе... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:44
2023-06-16T20:44
2023-06-16T20:44
тульская область
тульская область
россия
санкт-петербург
еврохим
алексей дюмин
пмэф 2023
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТУЛА, 16 июн - РИА Новости. Тульская область заключила на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 инвестиционных соглашений, которые позволят создать в регионе почти 3 тысячи рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По словам собеседника агентства, итоги работы делегации правительства Тульской области на ПМЭФ в пятницу подвел губернатор Алексей Дюмин."В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 миллиардов рублей. На Форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей. И это очень достойный результат. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также – благодаря выстроенной системе работы с инвесторами. Мы видим, что опустевшие ниши заполняют другие инвесторы, готовые работать в сегодняшних условиях, решать важнейшие для страны задачи импортозамещения и технологического суверенитета", - цитируют в пресс-службе главу региона.Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 3 тысячи новых рабочих мест. Новые проекты будут реализованы в химической отрасли, энергетике, легкой промышленности, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и переработке. Большая часть из них направлена на создание импортозамещающих производств.В числе наиболее крупных проектов - соглашение с компанией "Еврохим", которая планирует построить новое химическое производство хлората натрия, используемого при изготовлении бумаги. Еще один крупный проект – строительство литейного завода по производству лопаток для газовых турбин. Проект реализуется в рамках программы "Достижение технологического суверенитета" Минпромторга РФ. Также компания "РесурсИнвест-Развитие" планирует реализовать инновационный проект по переработке сельхозпродукции. Аналогичного производства в России пока нет. Продукция будет применяться для изготовления диетического и спортивного питания."Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы им оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул Дюмин.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/investproekty-1878643694.html
https://ria.ru/20230525/dyumin-1874027261.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, россия, санкт-петербург, еврохим, алексей дюмин, пмэф 2023, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тульская область, Тульская область, Россия, Санкт-Петербург, ЕвроХим, Алексей Дюмин, ПМЭФ 2023, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений
Тульская область на ПМЭФ заключила 16 инвестсоглашений на 70 миллиардов рублей
ТУЛА, 16 июн - РИА Новости.
Тульская область заключила на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 инвестиционных соглашений, которые позволят создать в регионе почти 3 тысячи рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства
области.
По словам собеседника агентства, итоги работы делегации правительства Тульской области на ПМЭФ в пятницу подвел губернатор Алексей Дюмин
.
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"В разные годы сумма пакета соглашений по его итогам у Тульской области составляла от 50 до 120 миллиардов рублей. На Форуме-2023 мы подписали 16 инвестиционных соглашений на сумму более 70 миллиардов рублей. И это очень достойный результат. Это говорит об устойчивости экономики, которая достигается благодаря своевременным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне. А также – благодаря выстроенной системе работы с инвесторами. Мы видим, что опустевшие ниши заполняют другие инвесторы, готовые работать в сегодняшних условиях, решать важнейшие для страны задачи импортозамещения и технологического суверенитета", - цитируют в пресс-службе главу региона.
Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 3 тысячи новых рабочих мест. Новые проекты будут реализованы в химической отрасли, энергетике, легкой промышленности, туризме, строительстве, сельском хозяйстве и переработке. Большая часть из них направлена на создание импортозамещающих производств.
В числе наиболее крупных проектов - соглашение с компанией "Еврохим
", которая планирует построить новое химическое производство хлората натрия, используемого при изготовлении бумаги. Еще один крупный проект – строительство литейного завода по производству лопаток для газовых турбин. Проект реализуется в рамках программы "Достижение технологического суверенитета" Минпромторга РФ
. Также компания "РесурсИнвест-Развитие" планирует реализовать инновационный проект по переработке сельхозпродукции. Аналогичного производства в России пока нет. Продукция будет применяться для изготовления диетического и спортивного питания.
"Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы им оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул Дюмин.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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