https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878779461.html

Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей

Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.06.2023

Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей

Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам Петербургского международного экономического форума пополнился на 31,6 миллиарда рублей, заявил губернатор РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:39

2023-06-16T19:39

2023-06-16T19:39

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михаил евраев

алексей миллер

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам Петербургского международного экономического форума пополнился на 31,6 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев. "Договоренности, которых мы достигли на площадке ПМЭФ-2023, - это серьезные инвестиции в промышленность, в туризм, а также в имидж региона и в качество жизни ярославцев. Мы заключили соглашений на 31,6 миллиарда рублей, в результате их реализации в регионе будет создано 4136 рабочих мест – у жителей области появятся новые возможности для личной и профессиональной самореализации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По данным областного правительства, за два дня работы ярославской делегации на ПМЭФ заключено 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных. В числе подписанных во второй день форума - соглашения о расширении в регионе производств ПАО "Автодизель" и Ярославского завода дизельной аппаратуры, о запуске компанией "Русская механика" проекта по выпуску двигателей для квадроциклов и снегоходов, об участии группы компаний "Игроник" в популяризации туристических продуктов Ярославской области. Кроме того, Евраев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер договорились о строительстве в регионе новых газозаправочных объектов. Также на площадке ПМЭФ Ярославская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. "Важное событие форума для нас – подписание соглашения с Запорожской областью, с подшефным Акимовским районом. Будем помогать нашим новым регионам. Я был в этом районе во время своей поездки в Запорожье и имею представление о том, как там идут дела", - подчеркнул Евраев. Глава Ярославской области принял участие в пленарном заседании под руководством президента России Владимира Путина. Предложения президента расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса, выделить в ближайшие два года 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц и включить в программу развития туризма в России строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов Евраев назвал "очень важными инициативами для Ярославской области". "Это отличная новость для нас, так как мы активно работаем над созданием и развитием таких проектов у нас в Ярославской области. Теперь инвесторам будет еще легче и приятнее с федеральной поддержкой", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/yaroslavl-1878367282.html

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ярославская область, запорожская область, россия, михаил евраев, алексей миллер, газпром, автодизель, владимир путин