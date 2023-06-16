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Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.06.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:39 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878779461.html
Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей
Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей
Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам Петербургского международного экономического форума пополнился на 31,6 миллиарда рублей, заявил губернатор РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:39
2023-06-16T19:39
ярославская область
ярославская область
запорожская область
россия
михаил евраев
алексей миллер
газпром
автодизель
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам Петербургского международного экономического форума пополнился на 31,6 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев. "Договоренности, которых мы достигли на площадке ПМЭФ-2023, - это серьезные инвестиции в промышленность, в туризм, а также в имидж региона и в качество жизни ярославцев. Мы заключили соглашений на 31,6 миллиарда рублей, в результате их реализации в регионе будет создано 4136 рабочих мест – у жителей области появятся новые возможности для личной и профессиональной самореализации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По данным областного правительства, за два дня работы ярославской делегации на ПМЭФ заключено 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных. В числе подписанных во второй день форума - соглашения о расширении в регионе производств ПАО "Автодизель" и Ярославского завода дизельной аппаратуры, о запуске компанией "Русская механика" проекта по выпуску двигателей для квадроциклов и снегоходов, об участии группы компаний "Игроник" в популяризации туристических продуктов Ярославской области. Кроме того, Евраев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер договорились о строительстве в регионе новых газозаправочных объектов. Также на площадке ПМЭФ Ярославская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. "Важное событие форума для нас – подписание соглашения с Запорожской областью, с подшефным Акимовским районом. Будем помогать нашим новым регионам. Я был в этом районе во время своей поездки в Запорожье и имею представление о том, как там идут дела", - подчеркнул Евраев. Глава Ярославской области принял участие в пленарном заседании под руководством президента России Владимира Путина. Предложения президента расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса, выделить в ближайшие два года 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц и включить в программу развития туризма в России строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов Евраев назвал "очень важными инициативами для Ярославской области". "Это отличная новость для нас, так как мы активно работаем над созданием и развитием таких проектов у нас в Ярославской области. Теперь инвесторам будет еще легче и приятнее с федеральной поддержкой", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/yaroslavl-1878367282.html
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ярославская область, запорожская область, россия, михаил евраев, алексей миллер, газпром, автодизель, владимир путин
Ярославская область, Ярославская область, Запорожская область, Россия, Михаил Евраев, Алексей Миллер, Газпром, Автодизель, Владимир Путин
Ярославская область на ПМЭФ заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей

Ярославская область на ПМЭФ-2023 заключила соглашения на 31,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Инвестиционный портфель Ярославской области по итогам Петербургского международного экономического форума пополнился на 31,6 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
"Договоренности, которых мы достигли на площадке ПМЭФ-2023, - это серьезные инвестиции в промышленность, в туризм, а также в имидж региона и в качество жизни ярославцев. Мы заключили соглашений на 31,6 миллиарда рублей, в результате их реализации в регионе будет создано 4136 рабочих мест – у жителей области появятся новые возможности для личной и профессиональной самореализации", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
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На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
По данным областного правительства, за два дня работы ярославской делегации на ПМЭФ заключено 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных.
В числе подписанных во второй день форума - соглашения о расширении в регионе производств ПАО "Автодизель" и Ярославского завода дизельной аппаратуры, о запуске компанией "Русская механика" проекта по выпуску двигателей для квадроциклов и снегоходов, об участии группы компаний "Игроник" в популяризации туристических продуктов Ярославской области. Кроме того, Евраев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер договорились о строительстве в регионе новых газозаправочных объектов.
Также на площадке ПМЭФ Ярославская и Запорожская области заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. "Важное событие форума для нас – подписание соглашения с Запорожской областью, с подшефным Акимовским районом. Будем помогать нашим новым регионам. Я был в этом районе во время своей поездки в Запорожье и имею представление о том, как там идут дела", - подчеркнул Евраев.
Глава Ярославской области принял участие в пленарном заседании под руководством президента России Владимира Путина. Предложения президента расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса, выделить в ближайшие два года 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц и включить в программу развития туризма в России строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов Евраев назвал "очень важными инициативами для Ярославской области".
"Это отличная новость для нас, так как мы активно работаем над созданием и развитием таких проектов у нас в Ярославской области. Теперь инвесторам будет еще легче и приятнее с федеральной поддержкой", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Евраев пообещал превратить Ярославскую область в Лас-Вегас
15 июня, 15:32
 
Ярославская областьЯрославская областьЗапорожская областьРоссияМихаил ЕвраевАлексей МиллерГазпромАвтодизельВладимир Путин
 
 
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