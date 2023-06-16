https://ria.ru/20230616/sertifikat-1878696107.html

В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат

В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат - РИА Новости, 16.06.2023

В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат

Электронный сертификат для предоставления соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:07

2023-06-16T16:07

2023-06-16T16:12

нижегородская область

экономика

нижегородская область

россия

санкт-петербург

глеб никитин

владимир комлев

роман артюхин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878694467_0:114:2191:1346_1920x0_80_0_0_0f109a6e47628d9c540e1faaa1f50ff2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Электронный сертификат для предоставления соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Казначейства России Роман Артюхин и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали на Петербургском международном экономическом форуме."Подписано соглашение о взаимодействии в рамках предоставления жителям региона мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата. Электронный сертификат – это новый платежный инструмент, который предоставляет возможность гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель Казначейства России, электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов."В России активно внедряются новые меры социальной поддержки, используются различные, в том числе цифровые, инструменты. Нижегородская область активно участвует в пилотных проектах и показывает хорошие результаты. Обязательно продолжим повышать эффективность и увеличивать объем мер поддержки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Сертификат будет содержать сведения о том, какие товары, работы или услуги, в каком количестве и на какую предельную сумму можно приобрести с его использованием. Средства электронного сертификата поступают на карту "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт.По словам гендиректора платежной системы "Мир", процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно. "Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал. Преимущества такого способа получения мер поддержки оценили, например, жители ЯНАО. С подписанием соглашений регионов, где заработает сервис, стало больше. Уверен, в будущем этот опыт смогут перенять все субъекты страны", - сказал Комлев.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230119/sotsvyplaty-1846076784.html

https://ria.ru/20230306/sotsvyplaty-1856141556.html

нижегородская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нижегородская область, россия, санкт-петербург, глеб никитин, владимир комлев, роман артюхин, технологии, общество