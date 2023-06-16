https://ria.ru/20230616/sertifikat-1878696107.html
В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат
В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат - РИА Новости, 16.06.2023
В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат
Электронный сертификат для предоставления соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:12
нижегородская область
экономика
нижегородская область
россия
санкт-петербург
глеб никитин
владимир комлев
роман артюхин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878694467_0:114:2191:1346_1920x0_80_0_0_0f109a6e47628d9c540e1faaa1f50ff2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Электронный сертификат для предоставления соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Казначейства России Роман Артюхин и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев подписали на Петербургском международном экономическом форуме."Подписано соглашение о взаимодействии в рамках предоставления жителям региона мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата. Электронный сертификат – это новый платежный инструмент, который предоставляет возможность гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель Казначейства России, электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов."В России активно внедряются новые меры социальной поддержки, используются различные, в том числе цифровые, инструменты. Нижегородская область активно участвует в пилотных проектах и показывает хорошие результаты. Обязательно продолжим повышать эффективность и увеличивать объем мер поддержки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Сертификат будет содержать сведения о том, какие товары, работы или услуги, в каком количестве и на какую предельную сумму можно приобрести с его использованием. Средства электронного сертификата поступают на карту "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт.По словам гендиректора платежной системы "Мир", процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно. "Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал. Преимущества такого способа получения мер поддержки оценили, например, жители ЯНАО. С подписанием соглашений регионов, где заработает сервис, стало больше. Уверен, в будущем этот опыт смогут перенять все субъекты страны", - сказал Комлев.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230119/sotsvyplaty-1846076784.html
https://ria.ru/20230306/sotsvyplaty-1856141556.html
нижегородская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878694467_121:0:2068:1460_1920x0_80_0_0_ac297b7aeedf560839950b6237302c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, россия, санкт-петербург, глеб никитин, владимир комлев, роман артюхин, технологии, общество
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Россия, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Владимир Комлев, Роман Артюхин, Технологии, Общество
В Нижегородской области введут электронный сертификат для соцвыплат
Электронный сертификат для предоставления соцвыплат введут в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Электронный сертификат для предоставления соцвыплат планируется ввести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, руководитель Казначейства России Роман Артюхин
и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев
подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат
"Подписано соглашение о взаимодействии в рамках предоставления жителям региона мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата. Электронный сертификат – это новый платежный инструмент, который предоставляет возможность гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, самостоятельно приобретать отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Казначейства России, электронный сертификат ускоряет и упрощает процесс получения мер государственной поддержки, при этом полностью обеспечивает целевое расходование средств бюджетов.
"В России активно внедряются новые меры социальной поддержки, используются различные, в том числе цифровые, инструменты. Нижегородская область активно участвует в пилотных проектах и показывает хорошие результаты. Обязательно продолжим повышать эффективность и увеличивать объем мер поддержки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
Сертификат будет содержать сведения о том, какие товары, работы или услуги, в каком количестве и на какую предельную сумму можно приобрести с его использованием. Средства электронного сертификата поступают на карту "Мир" любого банка, а оплата работает аналогично операциям с использованием банковских карт.
По словам гендиректора платежной системы "Мир", процесс получения мер соцподдержки с электронным сертификатом станет в разы проще, люди смогут приобрести нужные им товары и главное - выбирать их самостоятельно. "Электронный сертификат, средства на который могут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета, уже апробирован и хорошо себя зарекомендовал. Преимущества такого способа получения мер поддержки оценили, например, жители ЯНАО. С подписанием соглашений регионов, где заработает сервис, стало больше. Уверен, в будущем этот опыт смогут перенять все субъекты страны", - сказал Комлев.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медработников в ДНР