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Путин назвал сдерживание цен оценкой работы правительства

Путин назвал сдерживание цен оценкой работы правительства - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал сдерживание цен оценкой работы правительства

Сдерживание цен сегодня является оценкой работы правительства по стимулированию роста предложения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:15

2023-06-16T19:15

2023-06-16T19:15

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сдерживание цен сегодня является оценкой работы правительства по стимулированию роста предложения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. "Сдерживание роста цен сегодня - это не только задача Банка России, но и оценка качества работы правительства Российской Федерации по стимулированию роста предложения", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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экономика, россия, владимир путин