https://ria.ru/20230616/sbp-1878598168.html

ЦБ рассказал о расширении географии использования системы быстрых платежей

ЦБ рассказал о расширении географии использования системы быстрых платежей - РИА Новости, 16.06.2023

ЦБ рассказал о расширении географии использования системы быстрых платежей

Уже 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП), заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:47

2023-06-16T12:47

2023-06-16T13:25

пмэф-2023

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Уже 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП), заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП. Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)